發佈淫照｜涉網上發布穿警制服男子淫照　男警癡認罪候判

▲ 警癡涉發布穿警服男子淫褻照片，今於東區裁判法院認罪候判。(經濟日報資料圖片)

迷戀警隊的無業男涉於社交媒體Twitter發佈多張淫褻照片，部分照片為男子身穿疑似香港警察制服，以及顯示性器官及性行為等，涉案男子今（19日）於東區裁判法院承認1項發佈淫褻物品罪，被告求情指迷戀警隊，部份照片下載後再於網上分享；案件押後至3月5日判刑，被告還押以候背景報告。

被告嚴滶鋒（43歲），報稱無業，承認於2020年6月23日與10月30日之間，在香港在社交媒體平台Twitter發布淫褻物品，即11段影片及64張相片。

辯方求情指，被告教育程度高，現於非牟利機構工作。被告曾有案底，分別在1998年曾犯入屋犯法罪並被判社會服務令，2007年曾因冒警被罰款，2013年曾因偷竊警員制服被判監。

代表律師指，被告迷戀警隊，於本案中沒有金錢得益，所發布的照片並非用作出售，亦並非所有公眾都可以接觸到，一般用戶觀看涉案片段前，網頁會發出警告。代表律師續指，部分照片中人則是被告本人及其朋友，部分照片則是被告下載得來後於網上分享。精神科報告則指，被告曾於去年11月至今年2月分別4次求診，但並沒有精神障礙。辯希望裁判官考慮所有判刑選項，以及先索取背景報告。

主任裁判官錢禮將案件押後至3月5日到觀塘裁判法院判刑，以索取被告的背景報告，辯方申請保釋被拒，被告還押候判。

案情指，警方於2020年10月30日發現Twitter帳戶「西裝制服の日常」（suituniformtop)上有帖文分享涉案照片及片段，當中有人身穿疑似警員制服，包括藍色恤衫、西裝褲、皮帶、佩章等，照片中亦有出現男子性器官及性行為等情境。被告於翌日被捕，警誡下承認發布以上內容，並承認是戶口的唯一用戶，發布目的是吸引有共同興趣的人，而制服是經網上購買。

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記者：林欣樂