藏磚脫罪｜25歲男倉務員涉管有磚頭　被裁定管有攻擊性武器罪不成立

▲ 倉務員黃偉傑(中間)被裁定藏有攻擊性武器罪名不成立。(經濟日報資料圖片)

去年1月有人發起在中環遮打花園進行「天下制裁」集會，集會結束後，25歲倉務員被指在終審法院外，手持磚塊意圖傷人，他否認1項在公眾地方管有攻擊性武器罪受審，今（19日）於東區裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官裁決時指，警員看見被告時，被告沒有舉起磚頭或逃跑等，裁定被告罪名不成立，但他戴手套等令人生疑，拒絕批出訟費。

被告為25歲倉務員黃偉傑，被控1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，控罪指他於2020年 1 月 19 日在中環港鐵站 J 出口攜有一塊磚頭。

案件審訊期間，被告曾自辯稱案發當日在路中被磚塊絆倒，故拾起磚塊打算放上終院窗邊石壆，以防有人再被絆倒，但行經終審法院石柱時，突然被制服及拘捕。

裁判官今裁決時指，涉案現場片段拍到被告被捕後的情況，被告曾向警員解釋，想將磚塊打算放上石壆，並及以手指向上方，稱終院有閉路電視等。裁判官認為，被告的辯解與他被捕後即時的解釋吻合，其行走的方向亦與辯解吻合。

裁判官又認為警員第一眼看見被告時，與被告距離很近，被告不可能不知道對方是警員，但被告沒有舉起磚頭、逃跑或把磚頭放下，並清楚知道閉路電視位置，故不能肯定被告必然有傷人意圖。

惟裁判官指被告左手戴有工業手套及持有磚頭，行為令人生疑，但控方無法提出唯一無可抗拒之推論，終裁定被告罪名不成立。

辯方有訟費申請，但裁判官稱被告左手戴手套及手持磚塊令人生疑，拒絕批出訟費。

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記者：林欣樂