復課安排︱教育局指有200間學校申請全校恢復半天面授課堂 一半為補習學校另一半主要為幼稚園
社會 19:51 2021/02/19
新冠肺炎疫情反覆，教育局月初表示，如全校教職員每兩周檢測，可申請全校恢復半日面授。教育局今（19日）表示，現時有200多所學校已向教育局遞交全校恢復半天面授課堂的申請，預計稍後仍會收到其他申請。
教育局回覆傳媒查詢時表示，截止現時為止，有200多所學校已向教育局遞交全校恢復半天面授課堂的申請，當中約一半為補習學校，餘下一半以幼稚園為主，大部份申請的生效日期為2月22日。由於學校可以在決定全校恢復半天面授課堂的三天前遞交申請，所以局方預計稍後仍會收到其他申請。
教育局重申，有關彈性安排是希望給予個別學校多一個選擇，並非強制要求。教育局沒有定下任何硬指標，局方相信各學校可按校本機制就此與各持份者，包括教職員及家長充分溝通，並因應校本情況自由作出決定。
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記者：馮琪雅
責任編輯：曾卓鋒