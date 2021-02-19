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復課安排︱教育局指有200間學校申請全校恢復半天面授課堂　一半為補習學校另一半主要為幼稚園

社會 19:51 2021/02/19

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教育局指至今（19日）收到現時有200多所學校全校恢復半天面授課堂的申請（資料圖片）

新冠肺炎疫情反覆，教育局月初表示，如全校教職員每兩周檢測，可申請全校恢復半日面授。教育局今（19日）表示，現時有200多所學校已向教育局遞交全校恢復半天面授課堂的申請，預計稍後仍會收到其他申請。

教育局回覆傳媒查詢時表示，截止現時為止，有200多所學校已向教育局遞交全校恢復半天面授課堂的申請，當中約一半為補習學校，餘下一半以幼稚園為主，大部份申請的生效日期為2月22日。由於學校可以在決定全校恢復半天面授課堂的三天前遞交申請，所以局方預計稍後仍會收到其他申請。

教育局重申，有關彈性安排是希望給予個別學校多一個選擇，並非強制要求。教育局沒有定下任何硬指標，局方相信各學校可按校本機制就此與各持份者，包括教職員及家長充分溝通，並因應校本情況自由作出決定。 

按圖即看復課重點：

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記者：馮琪雅

責任編輯：曾卓鋒

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