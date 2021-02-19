疫苗接種｜衞生署兩個科學委員會指60歲或以上健康長者適合接種科興疫苗　但孕婦不可接種

首批100萬劑科興疫苗今日抵港，接種計劃下周五（26日）展開，衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會，和新發現及動物傳染病科學委員會今日舉行聯席會議，商討適合接種科興疫苗的群組。

港府早前指，5個優先接種組別包括60歲或以上人士、醫護人員、院舍院友和員工、維持必要公共服務人員，以及關口工作人員等。不過科興承認在第三期臨床測試研究中，60歲以上人士所佔比例低，因此疫苗對長者的保護效力「證據不充分」，建議安排接種時須結合接種者的健康狀態和風險去決定接種的必要性。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，經商議下認為60歲以上群組「應該可以打」，因第1、2期數據顯示安全及誘發免疫力，而第三期只有400多人，亦未達統計學上有意義的數字，「遲咗可以打返，唔洗打多重新打過」。他續指，60歲以上人士如身體健康可接種，藥廠不建議孕婦接種，呼籲市民「要打(疫苗)就盡快打」。

政府公布2月26日起接種新冠疫苗，即看預約步驟：

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新發現及動物傳染病科學委員會許樹昌指，未來未必多人打到疫苗，因受供應影響，故相信戴口罩洗手要維持一段時間，強調當社區多人接種疫苗群體保護效應就會出現，又指已開展接種的以色列，每日新增個案急跌，希望香港市民踴躍參加接種：「多人打，自然群體效應出現，很多措施都可以放寬。」

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記者：蘇文軒、鄧凱文