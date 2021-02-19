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兩巴調配｜城巴部分路線未能短期內恢復正常服務　邀請車長申請臨時調往新巴工作

社會 21:49 2021/02/19

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新巴城巴推出自願性車長人手調配試驗計劃，現正邀請城巴車長申請臨時調往新巴工作。（資料圖片）

城巴昨日（19日）向員工發內部通告，由於部分路線未能在短期內恢復正常服務，而新巴在未來數星期出現欠車長情況，邀請城巴車長申請臨時調往新巴工作，並由下周一（22日）開始實施。兩巴指，有關安排是更有效善用車長資源及維持其就業，亦將會向成功申請者提供路線訓練。

公司指出，自去年初不論是新巴城巴抑或是全港整體巴士服務，均受疫情影響客量大幅下跌，特別是部分連接機場及口岸的路線亦一直暫停服務或實施特別時間表。

兩巴預計這些路線有一段時間仍未能恢復服務，並會繼續與運輸署緊密溝通。為了營運更有效率及靈活運用人力資源，新巴城巴推出自願性車長人手調配試驗計劃，現正邀請城巴車長申請臨時調往新巴工作，以更有效善用車長資源及維持其就業。公司將會向成功申請者提供路線訓練。

雖然兩巴去年因疫情影響服務需求減少而大體上暫停了招聘車長，但會於短期內重新招聘車長，邀請熱衷於優質顧客服務、考慮轉變工作或受疫情影響生計的人士加入成為新巴城巴的一分子。

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記者：陳子謙

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