葉劉淑儀、梁美芬下周一接種新冠疫苗　鄭松泰：不了

▲ 行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀將下周一（22日）接種科興疫苗。（網上截圖）

首批100萬劑內地生產科興疫苗今日（19日）已到港，除了特首林鄭月娥、3名司長及13名問責局長，將會在下周一接種該批疫苗外，行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀，以及經民聯立法會議員梁美芬透露，當局亦同時安排行會成員和立法會議員，於下周一（22日）接種科興疫苗，她們二人均已決定會在當天接種！

葉劉淑儀在其社交媒體說，自己一收到科興疫苗抵港的消息後，隨即馬上向行會秘書處查詢，行會成員何時可以注射疫苗。葉劉淑儀指，綜合各方經驗，假如平日接種流感針沒有不良反應的話，注射新冠疫苗也不會有大問題，而她每年都會注射流感針，從來沒有不良反應，因此對於下星期一可以注射第一針疫苗，直言「十分期待」。

早前梁美芬因處理公務和私人事務前往內地，她今日在其社交媒體透露，其實自己較早前在內地亦有機會接種疫苗，但她沒有在當地接種，反而選擇等待港府採購回來的疫苗，因為她希望可與全港市民「同心抗疫」。梁美芬又呼籲市民盡快接種疫苗，讓香港早日實現群體免疫，可以有條件放寬社放距離措施和出入境檢疫安排，港人重過正常生活。

不過，對於接種科興疫苗，熱血公民立法會議員鄭松泰直言「不了」，他在其社交平台指，自己對於目前的新冠疫苗都沒有信心，加上「一劑難求」，他希望先讓給高危人士接種。