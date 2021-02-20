下周一「愛國者治港」政改研討會　料港澳辦主任夏寶龍參與會議

▲ 港澳辦主任夏寶龍。

3月在北京召開的人大政協兩會，料敲定貫徹「愛國者治港」的政改方案。據了解，下周一（22日）舉行的重量級政改研討會，決定於深圳舉行，料港澳辦主任夏寶龍亦參加會議。

中央正研究改革香港各級選舉制度，有資深建制派人士指，按照以往經驗，如夏寶龍等選擇南下深圳，都會私下會見港府高官或本港政界商人士。可是，由於疫情關係，一切事情都有折衷辦法，例如林鄭上月並沒有親身到北京，而只是視象述職。

有關重量級研討會將於周一早上舉行。主辦機構是港澳辦智囊組織「全國港澳研究會」，主題是基本法之下「愛國者治港」在港的實踐，將以視像連綫方式進行，內地和港澳都有講者發言。消息指，北京或在兩會期間，敲定香港政改方案，相信相關研討會，會對改革方向有重要啟示。

另一名資深建制派人士指，基本法對於選委會及立法會的產生辦法，並沒有具體說明，因此即將舉行的兩會會議，料只會為選舉辦法列明大原則，至於細節將留待本地立法處理。

國家主席習近平在特首林鄭月娥述職時，談及的「愛國者治港」，把有關議題提升到前所未有的高度，並點出「愛國者治港」方向，具體落實是改革香港的各級選舉制度。

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