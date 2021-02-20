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張栢芝三子｜ 涉違法取得張栢芝幼子出世紙　《壹傳媒》兩名員工被控

社會 09:54 2021/02/20

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（張栢芝社交平台圖片）

40歲女藝人張栢芝於2018年公開其第三名兒子出生，惟未有交代生父的身分，其後於2019年1月，有傳媒刊登其兒子的出世紙及資料。消息指，警方經調查及諮詢律政司意見後，今年1月旬，已向兩名分別為壹傳媒記者及編輯、以及兩間公司發出傳票，分涉「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」及「協助及教唆披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪，案件將於下周一（22日）在觀塘裁判法院提堂。

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警方回覆查詢時表示，2019年10月接獲一機構轉介投訴個案，指有人於同年1月，未經他人同意下發放其個人資料。東九龍總區重案組人員經進一步調查及諮詢律政司意見後，於2021年1月下旬，以法庭傳票形式，檢控一名47歲本地男子及兩間公司「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪；並以法庭傳票形式檢控一名40歲本地男子「協助及教唆披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪。案件將於2月22日在觀塘裁判法院提堂。

據了解，張栢芝的第三名兒子的資料被公開後，她其後向個人資料私隱專員公署投訴，署方於調查後將案件轉交警方跟進。

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責任編輯：羅嘉欣

 

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