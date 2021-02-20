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新冠肺炎｜ 消息：新增15宗確診包括4宗不明源頭昨日已公布　今日不設疫情記者會　

社會 11:17 2021/02/20

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熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

消息指今日新增約15宗確診個案。

本港疫情未見回穩，消息指今日（20日）新增約15宗確診個案，包括4宗不明源頭本地個案，昨日已公布，下午不設疫情記者會。

昨日（19日）新增13宗確診個案，涉及5男8女，介乎14歲至50歲；包括1宗輸入個案、12宗本地個案，當中感染源頭不明個案有8宗，累計個案達10,834宗。源頭不明個案包括3名食肆員工，其中2人分別於中環莊士大廈麥當勞和大坑拉麵來分店的廚師，詳情即看：【下一頁】

昨錄得逾10宗初步確診個案，有4宗為源頭不明，包括私家醫生林嘉揚，他曾於葵涌和宜合道和宜商場仁心醫務中心應診，詳情即看：【下一頁】

另亦包括馬頭角羈留中心一名41歲女子，為非法入境者，報稱2020年9月由越南偷渡到港，於今年2月2日在銅鑼灣被捕，詳情即看：【下一頁】

即看三種疫苗詳細數據：

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衞生署兩個科學委員會指60歲或以上健康長者適合接種科興疫苗，詳情即看：【下一頁】

同場加映：新年期間不少人都會進食不少賀年食品，多油脂的食品會容易增磅，即看中醫師介紹可配合中藥及耳穴減肥：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

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