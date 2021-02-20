新冠肺炎｜ 消息：新增15宗確診包括4宗不明源頭昨日已公布　今日不設疫情記者會　

▲ 消息指今日新增約15宗確診個案。

本港疫情未見回穩，消息指今日（20日）新增約15宗確診個案，包括4宗不明源頭本地個案，昨日已公布，下午不設疫情記者會。

昨日（19日）新增13宗確診個案，涉及5男8女，介乎14歲至50歲；包括1宗輸入個案、12宗本地個案，當中感染源頭不明個案有8宗，累計個案達10,834宗。源頭不明個案包括3名食肆員工，其中2人分別於中環莊士大廈麥當勞和大坑拉麵來分店的廚師，詳情即看：【下一頁】

昨錄得逾10宗初步確診個案，有4宗為源頭不明，包括私家醫生林嘉揚，他曾於葵涌和宜合道和宜商場仁心醫務中心應診，詳情即看：【下一頁】

另亦包括馬頭角羈留中心一名41歲女子，為非法入境者，報稱2020年9月由越南偷渡到港，於今年2月2日在銅鑼灣被捕，詳情即看：【下一頁】

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衞生署兩個科學委員會指60歲或以上健康長者適合接種科興疫苗，詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩