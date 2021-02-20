安心出行｜食客拒掃描「安心出行」襲擊麥當勞員工　消息：警方已拘捕一名男食客

▲ 消息指一名男食客疑襲擊麥當勞員工被捕。

政府公布在2月18日年初七起食肆堂食時間可延長至晚上10時，並容許最多四人一桌。但須確保使用者在進入處所前利用手機掃描「安心出行」場所二維碼，或登記資料。惟當日清晨６時，彩雲邨商場的麥當勞，就有一名男食客拒絕安裝該程式，亦不肯留下聯絡方法，疑襲擊麥當勞職員，消息指，警方昨日（19日）以涉嫌傷人拘捕一名男食客。

案發在大年初七，早上6時53分，一名男子擬光顧黃大仙清水灣道45號彩雲商場地下麥當勞，被職員要求使用「安心出行」應用程式或登記資料。不過食客拒絕並強行進入快餐店，在爭執期間揮拳打向快餐店職員，其後逃去。其他職員見狀代為報案，警方到場調查，暫列作「襲擊及有人受傷」跟進，而受傷的20餘歲男職員，左額受傷，事後由救護車送院。

2月18日至3月3日的食肆防疫措施，即看：

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麥當勞早前回應指因應政府的防疫要求，所有堂食顧客進入餐廳時均需掃瞄安心出行二維碼或登記個人資料，麥當勞已於餐廳多處地方張貼二維碼，亦準備了聯絡資料表格及收集箱供顧客使用；顧客可選擇外賣食品而毋須掃瞄安心出行二維碼或登記個人資料。

根據最新防疫限制，餐飲業務負責人須確保使用者在進入處所前利用手機掃描「安心出行」場所二維碼，或登記有關人士的姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間，並保留記錄31天；以及安排涉及處所運作的員工每14天進行一次新冠肺炎檢測及確保員工保留每次的檢測結果短訊記錄31天。

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記者：伍瑋瑋