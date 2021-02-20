新冠疫苗｜市民打疫苗後獲實體針卡　聶德權：科學委會會研究出境或通關等問題

▲ 聶德權（右二）指出現時難公布通關時間表。（林宇翔攝）

疫苗接種計劃下周五（26日）展開，衞生防護中心轄下2個科學委員會昨就科興疫苗適合接種群組開會商討逾4小時後，指60歲或以上健康長者適合接種，但有長期病患打之前應先控制好病情，孕婦則不應接種。

公務員事務局長聶德權（20日）出席商台節目時表示，市民在疫苗接種中心打針後，會立即取得實體針卡，亦可在政府推出的「智方便」流動應用程式上，獲取電子針卡，記錄接種第一及第二劑疫苗的時間、地點、款式及批次等資料。

聶德權透露德國BioNTech/復星疫苗即將抵港，首批100萬劑疫苗將於下周較後時間到達，預計未來每月都可以有一批疫苗抵港，相信新冠疫苗在港供應是穩定。

2月26日起5類人士優先接種新冠疫苗，即看預約步驟：

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他表示協助接種的私家醫生，亦要將相關資料輸入中央紀錄系統，相信電子針卡能為日後出境或跨境行提供基礎，強調政府重視防疫及檢疫措施有否放寬空間，亦明白市民的關注，但相關決定要以實證為本。

至於接種疫苗後是否可以跨境出行的問題，聶德權表示要以科學及實證為本，科學委員會亦會研究，當局亦要與當地商討，首要是香港疫情是受控，例如單位數確診，甚至是「清零」，或者很穩定，同時愈多市民接種疫苗，保護力較大。他表示一直與內地保持溝通，現階段難以公布通關時間表，現時需要集中精力做好疫情防控，以及順利展開疫苗接種計劃。

▲ 科興首批100萬劑疫苗昨日抵港。（林宇翔攝）

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記者：伍瑋瑋