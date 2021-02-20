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熱帶氣旋｜ 杜鵑未來兩三日橫過菲律賓中南部　本港下周中期有幾陣雨

社會 10:28 2021/02/20

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天文台預料下週中期大致多雲，有幾陣雨。

近日天氣稍涼，天文台表示，乾燥的東北季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣。在今早10時，熱帶風暴杜鵑集結在馬尼拉之東南約1370公里，預料初時移動緩慢，稍後向西北移動，時速約16公里，橫過菲律賓以東海域，預料在未來兩三日橫過菲律賓中南部，並可能於下週中期進入南海中南部，並逐漸消散。根據熱帶風暴杜鵑的預測路徑，或不會進行本港800米範圍內。

熱帶風暴杜鵑的預測路徑，即看：

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本港地區今日天氣預測天晴乾燥，日間溫暖，吹輕微至和緩偏東風，氣溫介乎17至24度。展望未來兩三日持續晴朗，日間溫暖。明日（21日）天晴，日間溫暖，氣溫介乎18至24度；而下週中期大致多雲，有幾陣雨。

根據天文台未來九天天氣預報，下周中至後期，即周三至周六有幾陣雨，氣溫介乎18示23度，市民外出時要帶備雨具。

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責任編輯：郭詩詩

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