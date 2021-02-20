新冠肺炎｜增7間食肆曾有確診者到訪　包括中環美心MX、油麻地現時點沙嗲王

▲ 增7間食肆曾有確診者到訪，包括中環美心MX、油麻地現時點沙嗲王。

新冠肺炎疫情持續，昨日（19日）13宗確診個案，涉及5男8女，介乎14歲至50歲；包括1宗輸入個案、12宗本地個案，當中感染源頭不明個案有8宗，累計個案達10,834宗。衞生防護中心更新確診患者最新行蹤，再有7間食肆曾有確診者到訪。

據衞生防護中心的更新，新增7間食肆曾有確診者到訪，名單如下：（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）

港島：

中西區 莊士大廈地下 麥當勞 15/02/2021 10830

中西區 中華總商會大廈 美心 MX 15/02/2021 10830

灣仔 金殿大廈 御名軒 17/02/2021 10829

灣仔 西施樓地下 拉麵來 18/02/2021 10834

九龍：

油尖旺 黑布街23號地下 拉麵來 11/02/2021 10834

油尖旺 現時點 沙嗲王 16/02/2021 10834

新界：

葵青 華景商場 百份百餐廳 14/02/2021 10823

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責任編輯：羅嘉欣