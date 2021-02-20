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雪上加霜︱「亞視忠臣」初一喪母　疫情停工零收入劉錫賢憂柴憂米

娛樂 12:14 2021/02/20

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劉錫賢歷婚變初一喪母。

59歲「亞視忠臣」劉錫賢日前出席黃夏蕙壽宴時向傳媒透露，在疫情下，他近約1年來零收入，加上要給在2019年離婚的前妻贍養費、媽媽在初一過世，令劉錫賢生活雪上加霜。

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劉錫賢現身夏蕙BB壽宴。（東星圖片）

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劉錫賢坦承財困

疫情已持續一年多，劉錫賢担言工作被暫停而零收入，要靠積蓄過活，銀行户口更一度跌至兩位數。

加上需支付去年離婚的太太贍養費，劉錫賢直呼財政有困難，甚至到考慮賣樓的地步，幸得妺妹的支持，令到劉錫賢能度過難關。

可惜媽媽在今年大年初一離世，現時他忙於處理媽媽的身後事。

劉錫賢與前妻。（東星圖片）

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亞視形象深入民心

其實劉錫賢是首屆香港演藝學院戲劇系（導演）畢業生，1988年畢業後加入亞視當藝員，效力亞洲電視達23年直到亞洲電視結束，因此有「亞視忠臣」之稱。

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早年劉錫賢以主持綜藝節目為主，後來開始參與電視劇的演出，《我來自潮州》和《縱橫四海》 更成為劉錫賢的代表作。直到現在，也有觀眾以《我來自潮州》中的角色名「朱潤」稱呼劉錫賢。

隨著亞視減少劇集製作，劉錫賢再把工作重心放在主持之上，同時會到中國內地登台，無奈疫情下工作受到影響。

同場加映：何綺雲專訪

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撰文 : TOPick柴犬出動

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