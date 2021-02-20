失憶24小時︱歐倩怡一級榮譽畢業被Haters質疑　郭晉安護妻：一直支持她走喜歡的路

▲ 歐倩怡修畢營養學課程被指用錢買學位。

郭晉安太太歐倩怡日前在社交平台貼出戴四方帽的畢業照，不少網民恭賀她畢業，而且現已41歲的歐倩怡容貌仍似少女，引起網民關注。不過，網上就有Haters刻意抨擊歐倩怡，指她靠錢及名氣買學位，抹殺倩怡的努力，愛妻號郭晉安忍不住出口為老婆護航，此外連前新聞主播梁凱寧亦開腔「幫拖」。

好學媽媽︱歐倩怡戴四方帽畢業照如少女 靚媽攻讀營養學成子女學習好榜樣

▲ 歐倩怡戴四方帽。（Instagram圖片）

梁凱寧仗義執言

歐倩怡以一級榮譽畢業於「食物及營養學榮譽理學士」，現時已為一名正式的營養師。

她在網上分享喜悅，卻被人指「有人比錢供你慢慢讀實讀到嘅！41歲唔得，51歲都實得，得咗我，一於再讀埋個博士先，阿旺你唔好咁快退休」也有人指不明白為何歐倩怡只有5分的會考成績，也可以入讀大學的專門學科，質疑她是靠老公的面子。

事件引起網民替歐倩怡抱不平，連前新聞主播梁凱寧也忍不住公開表示：「抹殺別人嘅努力真係好簡單，好彩呢個世界仲有好多明白事理嘅人。多啲欣賞、少啲批評，呢個世界會美好好多，加油Cindy。」

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▲ 郭晉安指畢業是太太勤力的成果。（東星圖片）

郭晉安支持太太

至於歐倩怡丈夫郭晉安，在昨日（2月19日）出席《失憶24小時》宣傳時也回應傳媒指老婆很勤力，雖然她是半個圈中人，但如果指她用錢買學歷，就辱了給她榮譽人士的專業資格。

他也表示太太會示不斷再進修，目標是向科研進發，並會一直支持她走喜歡的路。

歐倩怡也沒有介懷Haters的抨擊，只感激大家留意她，因為她真的花了很多時間及心機讀書。

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歐倩怡好學不倦

歐倩怡雖然只有中五學歷，當年會考亦只得5分。其實好學的她深知難以報讀營養學課程，所以先讀基礎班及文憑課程銜接，再讀關於營養學的高等文憑。

她又為打好英文基礎修讀市場及管理學的4年學位課程，之後子女長大後便重投較有難度的營養學，完成學位課程。

最近她修讀「體育及運動營養學碩士」及「社區營養深造證書」，深化營養及運動的相關知識，一路走來並不簡單。

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