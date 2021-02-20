新冠疫苗｜許樹昌指疫苗非百分百防感染惟可減輕病情　孕婦可打BioNTech疫苗

▲ 許樹昌教授指出接種疫苗後可減低受感染後出現併發症的風險。

首批100萬劑科興疫苗昨日抵港，新冠疫苗接種計劃下周五起展開。 政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指出，接種疫苗主要是減低有徵狀的風險，並非百分百防止感染新冠肺炎，惟接種後若染疫，病情亦會相對輕微，亦可減少有關併發症。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今早接受電台節目訪問時表示，接種疫苗後有一定的保護，而且會有抗體，且會維持一段時間且穩定，但至於有多少時間至今仍時未知之數。他又指，接種疫苗主要是減低有徵狀的風險，並非百分百防止感染新冠肺炎：

這些第一代疫苗，主要作用是減低有徵狀感染那個機會的風險，不是百分百完全不會受感染。但你打了之後，即使受感染，那個病情一般是輕微及少點機會有併發症，所以其實都是值得打。

他又指，以色列、美國及英國有不少人已接種疫苗，確診個案是急跌，很明顯是疫苗發揮效用。他表示一般來說，只要有7成人接種疫苗，而又產生抗體，就會有群體免疫：

打哪款疫苗都不是很大問題，如果參與人數高及參與速度快，社區群體保護效應自然就會早點出現。

他又指接種疫苗是中長期措施，其他的社交距離措施亦有助遏止疫情，甚至「清零」，不等於要等待數個月後，有7成市民打針後才可放寬整體防疫措施。

即看三種疫苗詳細數據：

▼ 點擊圖片放大 +12 +11

衞生署兩個科學委員會指60歲或以上健康長者適合接種科興疫苗， 許樹昌指科興的研究中，有逾400名60歲以上的長者參加，雖數字不多，但亦可顯示如相隔14日接種兩針，保護率可有51.1% ，若相隔28天，保護率則會升至62.3%，參考有關資料故認為「打咗好過唔打」。

被問到孕婦是否亦可接種， 許樹昌指科興疫苗的數據不足，本已列明是不建議孕婦、 餵母乳產婦 接種，另有 吉巴氏綜合症 或有其他 嚴重 疾病亦 暫時 不應接種，而從事高危行業包括醫護人員而想懷孕或已懷孕的女士，可 考慮 接種並非使用活的病毒製作的BioNTech疫苗。 許樹昌向TOPick稱，部分孕婦一旦感染新冠肺炎後的病情會嚴重，也增加早產風險。

衞生防護中心總監林文健於同一節目表示，目前全球的疫苗供應緊張，有不同技術的疫苗到港，可以確保供應足夠。他期望疫苗接種能夠成為控制疫情的轉折點，希望市民可以踴躍接種，令社會產生群體免疫。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩