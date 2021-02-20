新冠肺炎｜新增15宗確診10宗本地感染　包括4宗源頭不明個案昨已公布

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本港新冠肺炎疫情未止，今日（20日）新增15宗確診個案，累計10,849宗病例。衞生防護中心及醫管局今日不會召開疫情記者會。今日新增的個案包括10宗本地個案及5宗輸入個案。本地個案中，有4宗為源頭不明，其餘6宗與本地個案有流行病學關連。

4宗為源頭不明的本地個案，昨日已經公布：



第一宗源頭不明個案涉及一名70歲女病人（個案編號：10835）。她於2月13日開始咳嗽和發冷，2月17日到普通科門診求醫。她於2月18日遞交深喉唾液樣本並確診。病人為一名退休人士。



第二宗源頭不明個案涉及一名29歲男病人（個案編號：10836）。他於2月21日開始失去味覺，2月18日到普通科門診求醫，同日遞交深喉唾液樣本並確診。病人為一名的士司機，最後上班日期為2月11日。



第三宗源頭不明個案涉及一名42歲男病人（個案編號：10845），他沒有病徵，2月16日遞交深喉唾液樣本，其後確診。病人為一名私家醫生，最後上班日期為2月18日。



第四宗源頭不明個案涉及一名51歲女病人（個案編號：10847），她沒有病徵，2月17日到社區檢測中心接受檢測，其後確診。病人為一名家庭主婦。

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至於另外6宗與本地個案有流行病學關連的個案如下：

個案編號10837：28歲男子，居觀塘宜安中心

個案編號10838：66歲女子，居藍田安田邨安健樓

個案編號10840：22歲女子，居油麻地禮基大廈 / 沙田香港恒生大學賽馬會住宿書院善衡康活書院 / 上水名都羅馬閣

個案編號10841：68歲男子，居藍田安田邨安健樓

個案編號10846：24歲男子，居上水名都羅馬閣

個案編號10849：71歲男子，居沙田銀禧花園6座

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記者：郭詩詩