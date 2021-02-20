心酸作文｜7歲女童百字作文取100分　全文未提《孤獨》卻盡顯寂寞

▲ 內地一名7歲女童以《孤獨》為題作文，取了100分，在網絡瘋傳。

作文要取100分不容易，要符合題目外，亦著重文句通順、修辭手法、用字等多方面，內地一名7歲女童需以《孤獨》為題作文，她寫了約100字，全文未有寫下「孤獨」二字，樸實地分享個人經歷感受，卻盡顯遭被再婚爸爸忽視、重男輕女，令人心酸，老師評100分及留下評語鼓勵學生。

作文滿分卻令人心痛

去年初，內地網絡微博瘋傳帖文，展示了一名小學生的作文，據指原帖是老師在網上分享。作文題目是《孤獨》，7歲女童用了大約一百字，寫下自己的家庭狀況，而內容並沒有提及「孤獨」二字，卻讓人看了很心酸。女童先寫道自己的親父母離婚，她隨爸爸生活：

三年前，爸媽離婚了，爸爸當年又找了一個女人生下同父異母的弟弟。

爸爸再婚重男輕女

爸爸很快再婚及生下一名男孩子，之後過年，爸爸說要帶一家人去遊玩過新年，女孩本來很期待及興奮，結果讓她大失所望，盡顯「孤獨」傷感。女童作文寫下：

去年過年的時候，我爸說我們一家今年去海南過年，我很開心，激動的幾天睡不著收拾了很多行李。結果當天我爸只帶了那個女人和那個弟弟，並沒有我。

全文100字左右完成，字裡行間能感受到女孩孤獨與傷心，爸爸重男輕女，只放心思在新家庭上。老師看完作文後馬上給100分，還留下評語：

願你三冬暖，願你春不寒，加油！只要你願意，每年都可以來老師家過年！

網民心痛孩子

有關作文被網民瘋傳，關注到家庭環境影響孩子成長，師長更要多關顧單親家庭及再婚家庭的孩子。而很多網民都心痛孩子，有的感謝愛心老師給100分去鼓勵學生，讓她不感到獨單。部分留言如下：

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳