人骨結他｜每月交墓地租金太浪費　搖滾音樂家將舅舅遺骨製成「人骨結他」

▲ 搖滾音樂家將舅舅遺骨製成「人骨結他」

家人離世，作為子女及家屬傳統上都希望先人入土為安，但美國一名來自佛羅里達州的搖滾音樂家Yaago Anax卻將舅父的遺骨製作成「人體結他」，表示要感謝舅父在90年代時把自己帶進音樂界，更稱此行為是要向舅父致敬！

▲ 美國搖滾音樂家Yaago Anax將舅舅的遺骨做成結他。（Prince Midnight fb）

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綜合外媒報道，Yaago Anax的舅父因車禍於28歲時死亡，至今已離世20多年，因家族來自希臘，原來一直長眠於希臘的墓地。不過考慮到往後家族仍要為舅父每月支付墓地租金，家人都感到負擔，加上家人奉信東正教，根據宗教習俗不希望火化遺體。

Yaago Anax指，舅父在意外前曾引導他聽重金屬音樂，因此他視舅父為音樂上的啟蒙老師，至今Yaago Anax已成為一名搖滾音樂家，取藝名為「午夜王子」，於是他忽發奇想，決定將舅父製成人骨結他:

雖然將舅父的骨骸做成結他，但以樂器的形式讓他「起死回生」，我相信這才是最完美的致敬！

Yaago Anax獲得家人的同意，於是前往墓地將遺骨取出，而Yaago Anax的母親亦同意兒子的做法，表示雖然都希望弟弟可入土為安，但兒子將舅父製成人骨結他或許亦是一個不錯的做法。

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責任編輯：羅嘉欣