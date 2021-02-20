安心出行｜涉拒掃描「安心出行」襲擊麥當勞員工　21歲有精神病紀錄男子被捕

▲ 警方下午交代案情時展示證物，包括有一部智能手機。（林宇翔攝）

政府公布在2月18日起食肆堂食時間可延長至晚上10時，並容許最多四人一桌，惟須確保使用者在進入處所前利用手機掃描「安心出行」場所二維碼，或登記資料。惟當日清晨６時，彩雲邨商場的麥當勞，就有一名男食客拒絕安裝該程式，亦不肯留下聯絡方法，疑襲擊麥當勞職員，警方早前就案件以涉嫌傷人拘捕一名男子，並於今日下午交代。

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黃大仙警區刑事調查隊第六隊何璋暉督察表示， 案件發生在黃大仙彩雲邨快餐店內，當時一名21歲的男子進入店舖購買食物期間，懷疑因為不滿要利用手提電話掃描「安心出行」二維碼，便與店員發生爭執。當時被捕人的手機是沒有安裝「安心出行」，而店員當時是要求被捕安裝。

其後被捕人突然將手中的手提電話擲向店員，導致店員受傷，其後男子逃去無蹤。該名店員左眼眼角受傷，被送往聯合醫院留醫。黃大仙警區刑事調查隊第六對接手調查，經調查後鎖定一名目標男子，警方於昨日傍晚時分成功拘捕該名本地男子，涉嫌傷人，另該名男子患有精神病。

警方亦於男子的住所裏面檢獲案發時候的衣着及該部手提電話，男子現正保釋候查。

2月18日至3月3日的食肆防疫措施，即看：

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根據最新防疫限制，餐飲業務負責人須確保使用者在進入處所前利用手機掃描「安心出行」場所二維碼，或登記有關人士的姓名、聯絡電話及到訪處所的日期及時間，並保留記錄31天；以及安排涉及處所運作的員工每14天進行一次新冠肺炎檢測及確保員工保留每次的檢測結果短訊記錄31天。

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記者：郭詩詩