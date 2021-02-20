網絡熱話｜男子疑借舞獅向魚販斂財　網民拍片反遭惡言阻止

▲ 男子疑借舞獅向魚販斂財，網民拍片反遭惡言阻止。

農曆新年過後，街市檔販陸續啟市。日前有網民目睹，3名男子疑在元朗合益街市借舞獅向檔販索取金錢，從網民分享的影片可見，一名男子手持膠盤，帶領舞獅走到檔口前，口中說著祝賀說話，而檔販默默地將金錢或利是放到膠盤上。網民懷疑男子索取保護費，拍攝影片期間更遭對方出言阻止。

該名網民昨日（19日）於Instagram及Facebook群組「香港街市魚類海鮮研究社」發文並分享影片，從片中可見，一名身穿灰色上衣、戴鴨嘴帽、手持紅色膠盤的男子，帶領另外兩名負責的舞獅的男子，一邊說著「身體健康」等祝賀語，一邊走到魚販檔口前，而魚販見狀沒有說話，默默地將金錢或利是放在紅色膠盤中，男子收到錢後，就轉移至下一個檔口。

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分享影片的網民表示：

魚販面無表情的交出血汗錢，單方面的祝賀，無聲的俾錢，唔知大家點睇？

他懷疑3名男子是在索取保護費，又指在拍攝期間，引領舞獅的人對他惡言相向「唔X好影」，令他不禁於貼文寫道，「出得嚟舞獅，開心嘢，唔通怕醜？」。貼文一出即引起熱議，點擊下圖看網民留言：

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責任編輯：羅嘉欣