科興疫苗｜優先群組料3月中前可到私家醫生接種　毋須政府系統預約及付費【附預約步驟】

▲ 首批100萬劑科興疫苗昨日抵港，接種渠道是會有三個，最多的地點將會是私家醫生的診所。（林宇翔攝）

本港新冠疫苗接種計劃下周五（26日）展開，衞生防護中心轄下2個科學委員會昨就科興疫苗適合接種群組開會商討逾4小時後，指60歲或以上健康長者適合接種，但有長期病患打之前應先控制好病情，孕婦則不應接種。詳情即看：【下一頁】

公務員事務局長聶德權（20日）出席商台節目時表示，優先群組的市民在3月中前可到私家診所接種科興疫苗，不需在政府系統預約，也毋須付費，他們接種前需出示工作證明，例如職員證、牌照、公司信件等。

5類人士在2月26日起可以接種新冠疫苗，即看預約步驟：

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他表示當市民到私營診所接種疫苗時，不需額外付費，因政府會為私醫提供資助，第一針是80元，第二針是120元，合共有200元的資助。

他之後向記者表示，至於首批100萬劑科興疫苗昨日抵港，接種渠道是會有三個，最多的地點將會是私家醫生的診所，目前有1500個私家醫生診所的地點會參加計劃，當局下星期會與他們有一個簡介會，交代相關詳情。

我們下星期才做到，因為我們要等科興疫苗相關的資訊和剛剛最近科學委員會所提出的建議，我們整理好會有一個接種須知，可以詳細告訴私家醫生。

他表示3月中前，私家醫生可以進行接種，如果市民選擇在私家醫生診所接種，不需要中央網上預約，只需要看有哪些私家醫生參加了此計劃，直接聯絡這位私家醫生便可以。

至於第二個途徑是29間社區疫苗接種中心，當中有5間會接種科興疫苗，分別是九龍灣體育館、天水圍天暉路體育館、銅鑼灣香港中央圖書館、沙田源禾路體育館和佐敦官涌體育館。這5間社區疫苗接種中心會於下星期二開始接受網上預約登記，在星期五開始接種。市民可以做網上登記預約兩針的時間，帶同身份證明文件和優先組別的證明，可以按時到社區疫苗接種中心接種。

哪些疫苗接種中心注射科興疫苗？即看:

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第三個途徑是醫管局轄下18間普通科門診診所，也會接種科興疫苗。這18間普通科門診診所，需要在網上作預約登記，然後接種便可。

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記者：伍瑋瑋