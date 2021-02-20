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成長創傷︱因身型肥胖慘被欺凌自認無愛情運　陳嘉佳感激遇伯樂王祖藍現成人氣吃播

娛樂 14:03 2021/02/20

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陳嘉佳指因肥胖身形曾飽受欺凌。

藝人陳嘉佳近年轉戰內地發展，做王祖藍旗下的藝人，成為美食帶貨達人，在平台「抖音」擁有逾40萬粉絲，人氣絕不遜色。

陳嘉佳又名「細細粒」或人稱小寶，但體重卻達240磅，她在接受商台《1圈圈   星光背後》時就提起，從小到大都因肥胖而一直備受欺凌。

陳嘉佳現在內地任吃播主。（Instagram圖片）

因肥胖慘被欺凌 對愛情無幻想

她今年36歲屬牛，雖然被指犯太歲，但桃花運不俗。不過，小寶就指自己對感情已沒有幻想：「男人一定對我身型有標籤，外表我一定輸晒，你說本命年的事，我找過不少相士看過，十個有九個話我姻緣運極差。」

小寶又謂自己是A0，從未試過拍拖，但就曾單戀過一位異性：「我不會主動示愛，但會做所有事，打聽他在哪區出沒？鍾意吃甚麼？生日會買蛋糕在他家樓下給他驚喜，食飯叫他喜歡吃的食物，這麼明顯對方沒有理由不知道！但人家只當我是朋友，不想拍拖也沒有辦法！」  

【內地撈金】陳嘉佳轉攻內地做「吃播主」　賣命狂吃網民憂細細粒體重爆標

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不過，小寶就對愛情看得很開：「我36歲了！我認命了，十幾廿歲時幻想太多，去到36明知已經無機會。」她就希望可以找到一位40歲或以上的男士，若有人主動向她示愛，她亦會不放心覓真愛。

遇伯樂王祖藍 在娛圈闖出血路

愛情未有著落，小寶就拼命工作，用盡時間去賺錢。她於2009年因做電影臨記而獲王祖藍賞識，繼而憑2013年的劇集《老表你好嘢》細細粒一角爆紅。

陳嘉佳指視王祖藍如親哥。（東星圖片）

【明星減肥】44歲大S兩個月激減22磅變紙片人　徐熙媛公開極速魔鬼修身餐單

她感激人生遇上人生伯樂王祖藍，並視對方親如阿哥，但她眼中的王祖藍，卻不像外人眼中的和善搞笑：「他是好人，但好惡！或者他對我要求高，經常很惡的鬧我，不過其他人我不會信，只會全相信他。」

近三年，小寶亦因經理人王祖藍關係成功開拓內地巿場，登上央視《星光大道》，成為美食帶貨達人，抖音人氣高企。  

不過由於小寶經常為了「撈金」而拼命進食，有網友就表示擔心她的身體健康，囑咐她要小心進食的份量。

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同場加映：何泳芍專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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