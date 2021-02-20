確診大廈｜不明源頭個案居沙田銀禧花園 22歲女子報稱3住處包括恒生大學宿舍
社會 14:41 2021/02/20
本港今日（20日）新增15宗確診個案，其中有10宗為本地個案。衞生防護中心下午公布確診個案居所，其中一名22歲女子（個案編號：10840）報稱居於3個住處，分別是油麻地禮基大廈、沙田香港恒生大學賽馬會住宿書院善衡康活書院，以及上水名都羅馬閣。詳細即看:【下一頁】
新增15宗確診10宗本地感染，包括4宗源頭不明個案，詳細即看:【下一頁】
其餘的患者居住的地址如下：
觀塘區
- 觀塘宜安中心
- 藍田安田邨安健樓（2宗）
- 秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓
沙田區
- 沙田銀禧花園6座
- 沙田香港恒生大學賽馬會住宿書院善衡康活書院
離島區
- 貝澳新圍村
油尖旺區
- 油麻地禮基大廈
北區
- 上水名都羅馬閣（2宗）
荃灣區
- 葵涌雍雅軒1座
酒店
- 何文田香港九龍維景酒店
強制檢測途徑，即看：
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責任編輯：郭詩詩