確診大廈｜不明源頭個案居沙田銀禧花園　22歲女子報稱3住處包括恒生大學宿舍

▲ 火炭銀禧花園6座錄得確診個案。(資料圖片)

本港今日（20日）新增15宗確診個案，其中有10宗為本地個案。衞生防護中心下午公布確診個案居所，其中一名22歲女子（個案編號：10840）報稱居於3個住處，分別是油麻地禮基大廈、沙田香港恒生大學賽馬會住宿書院善衡康活書院，以及上水名都羅馬閣。詳細即看:【下一頁】

新增15宗確診10宗本地感染，包括4宗源頭不明個案，詳細即看:【下一頁】

其餘的患者居住的地址如下：

觀塘區

觀塘宜安中心

藍田安田邨安健樓（2宗）

秀茂坪秀茂坪南邨秀旺樓

沙田區

沙田銀禧花園6座

沙田香港恒生大學賽馬會住宿書院善衡康活書院

離島區

貝澳新圍村

油尖旺區

油麻地禮基大廈

北區

上水名都羅馬閣（2宗）

荃灣區

葵涌雍雅軒1座

酒店

何文田香港九龍維景酒店

強制檢測途徑，即看：

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責任編輯：郭詩詩