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離譜家教｜小學生中途打尖飛身玩滑梯　3歲女童遭重壓大哭手痛需照X光

育兒經 15:40 2021/02/20

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台灣一名3歲女童瀡滑梯時，遭一名小學生中途打尖飛身撞壓，小學生的媽媽懶理意外。

父母需時刻看管子女，否則易生意外。台灣有父母帶同3歲女兒到公園玩，在瀡滑梯時，竟然有名小學生中途打尖飛身玩滑梯，身體撞向並壓著3歲女童。3歲童媽媽在滑梯落地位置準備接女兒，她剛好拍攝到意外發生的瞬間，在網絡發帖有關事件，叮囑家長帶小孩出門玩一定要注意。

小學生中途打尖飛身玩滑梯

該名媽媽於18日（星期四）在facebook群組「爆料公社二社」發帖，同時上載了一段數秒的影片，在年初五當天，帶著3歲女兒去公園玩，開心排隊瀡滑梯，沒想到會發生意外。據該媽媽撰文及影片中所見，有很多家長陪同小朋友在滑梯高處排隊，一個個輪流瀡滑梯。一名男士似是爸爸扶3歲女兒瀡滑梯，女兒滑下之際，一名小學生、身穿粉紅衫牛仔裙紮馬尾的女孩，中途打尖飛身玩滑梯。媽媽在滑梯下方等待著。

這位小朋友在我的孩子溜下來之前，已經從另一邊跳過去一次，沒想到她在我的女兒溜下來時又跳過去⋯⋯兩個就撞在一起，她整個人壓在僅僅三歲的孩子身上！

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對方媽媽懶理沒道歉

樓主當下有找出小學生的父母，向他們描述狀況，她忘記展示影片讓對方了解。她氣慎對方媽媽懶理，沒有明白事件危險性。

對方的爸爸有向我們說不好意思，但媽媽就是一副又沒怎樣的感覺，他們的孩子闖禍完就馬上跑掉了⋯⋯

慎防孩子受傷照X光

3歲女離大哭說手痛，家人慎防孩子受傷，帶去照了X光，還好女兒的手沒斷，否則後果不堪設想。發帖目的是希望家長要特別注意自己的孩子，勿丟著不管。同時，希望家長讓孩子學會為自己闖的禍負責，「哪怕只是一句道歉」。

事後，發帖媽媽有報警，警方沒有辦法協助，同時詢問過律師，指出對方孩子未成年，可以控告對方父母。她很擔心女兒撞傷可大可小會有後遺症，想到應保護自己，才向警方及律師問意見。

網民斥沒家教

網民留言大鬧小學生的父母沒有好好管教，指出家教的重要。部分留言如圖：

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責任編輯︰王明芳

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