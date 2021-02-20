  • 23°C
香港時間 : 2021220日 (六) 16:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

旺角及荃灣有食肆及食物製造廠非法擴展營業範圍　被罰暫停營業14天至下月5日

社會 15:33 2021/02/20

分享：

熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

旺角「火鍋撚」被罰暫停營業十四天。（「火鍋撚」社交網站圖片 ）

食物環境衞生署今日(20日)公布，位於旺角染布房街5號閣樓14及15號鋪及地下部分的一間食肆「火鍋撚」，以及位於荃灣青龍頭村2號地下的一食物製造廠「天祥」，因非法擴展營業範圍，屢次違反《食物業規例》，被食物環境衞生署（食環署）署長暫時吊銷牌照14天，由今日至3月5日須暫停營業。「火鍋撚」的社交平台則指，因旺角分店內部裝修，故由今日起至3月5日暫停營業。

（「火鍋撚」社交網站圖片 ）

食環署發言人說，「火鍋撚」經營者因上述違例事項，去年6月及11月兩次被法庭定罪，共罰款6,000元。本署亦根據違例記分制記下持牌人30分，店鋪因此須停牌14天。有關食肆持牌人亦因食物室不潔、沒有保持設備及用具清潔，以及非法擴展營業範圍，去年7月3次被法庭定罪，共罰款6,100元，因而被記下20分，店鋪去年9月被暫時吊銷牌照7天。

另外，「天祥」經營者因上述違例事項，去年10月及11月2次被法庭定罪，共罰款2,800元。本署亦根據違例記分制記下持牌人30分，店鋪因此須停牌14天；另亦因在露天地方貯存及配製食物，去年7月2次被法庭定罪，共罰款2,000元，因而被記下15分，店鋪去年11月被暫時吊銷牌照7天。

發言人提醒食物業處所持牌人必須遵守《食物業規例》，否則牌照可能被暫時吊銷或取消。持牌食物業處所須在處所入口附近顯眼處展示已領有牌照的告示，以資識別。此外，市民亦可瀏覽食環署網頁（www.fehd.gov.hk/tc_chi/licensing/index.html）查閱持牌食物業處所名單。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩

相關文章

安心出行｜涉拒掃描「安心出行」襲擊麥當勞員工　21歲有精神病紀錄男子被捕
今日 14:10
安心出行｜涉拒掃描「安心出行」襲擊麥當勞員工　21歲有精神病紀錄男子被捕
科興疫苗｜優先群組料3月中前可到私家醫生接種　毋須政府系統預約及付費【附預約步驟】
今日 12:59
科興疫苗｜優先群組料3月中前可到私家醫生接種　毋須政府系統預約及付費【附預約步驟】
全城緝兇｜古洞拉布拉多犬疑遭利器割頸虐待不治　警方列殘酷對待動物調查
今日 15:07
全城緝兇｜古洞拉布拉多犬疑遭利器割頸虐待不治　警方列殘酷對待動物調查
環境衞生 旺角 停牌 衞生署 食物環境衞生署 新冠肺炎疫情 肺炎 新冠肺炎 火鍋

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣