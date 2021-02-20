美國暴風雪｜德州暴風雪成災400萬戶停電　馬桶吊扇結冰柱魚缸變「冰磚」

▲ 德州暴風雪成災400萬戶停電，馬桶吊扇結冰柱，魚缸變「冰磚」。

美國廣泛地區出現極寒降雪天氣，多地氣溫創近年新低，其中德州災情嚴重，約有400萬戶停電。低溫之下，當地多處都被冰雪覆蓋，有民眾家中都出現「奇景」，不少家具都因而結冰，甚至出現冰柱，魚缸更變成「冰磚」，缸內金魚亦已經死亡。

德州暴風雪持續，當地氣溫創30年新低，一度降至攝氏負18度，寒冷天氣導致全州400萬用戶停電，至少2人死亡。網民Thomas Black早前在社交媒體分享，家中的吊扇結成一根根的冰柱，整個泳池的水亦結成冰，甚至可以在上面行走。

有網民分享車房的冷氣機滴水，水流下來時瞬間結成冰柱，畫面相當震撼。亦有網民於影片平台「TikTok」展示家中的魚缸結冰的情況，只見魚缸變成「冰磚」一樣，解凍後，缸內的金魚亦已經死亡。

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極寒天氣更造成不少意外，當地一名男子因停電無法開啟電器取暖，於當地周三（17日）被發現位於德州阿比林（Abilene）的家中死亡，他的妻子事發時也在家中，其後被送往醫院。亦有人因留在車上取暖，導致一氧化碳中毒。

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責任編輯：羅嘉欣