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竹籤插鼻｜新年行夜市食香腸串燒　2歲女童失足跌倒竹籤刺穿鼻

食用安全 16:42 2021/02/20

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新年行夜市食香腸串燒，2歲女童失足跌倒竹籤刺穿鼻。

小朋友邊行邊進食隨時發生可怕意外。內地一名2歲女童與家人吃過團年飯後去逛夜市，未料在食烤香腸時不慎摔倒，香腸的竹籤直插鼻孔並刺穿鼻翼，畫面恐怖，家人隨即帶她求醫，幸好送院治療後目前已無大礙。

綜合內地媒體報道，事發在上周六（13日），貴州黔南州一名2歲女童跟父母到外公、外婆家拜年並吃團年飯，飯後全家人去逛夜市，路過燒烤攤檔時，女童的母親買了一些串燒給家人享用，亦買了一根烤香腸給女兒。

沒想到母親轉身時，女童因無人看管，不慎從台階摔下，串著香腸的竹籤更插入鼻孔，並貫穿鼻翼，女童當場痛得哇哇大哭。

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女童家長隨即駕車送她到醫院，剛好遇上公安交通管理局警員打擊酒後駕駛，由於擔心城區街道車流較高，會耽誤車程，於是家長告訴警員車上有孩子受傷，請求幫忙開路。警員了解情況後，立即駕駛警車開路，在指揮中心擬定路線下，不用5分鐘就將女童送到醫院。

到達醫院後，警員將女童抱在懷內，從門口一路送進急症室電梯，全程陪同女童及其父母直到治療結束。幸好送院及時，女童目前已無大礙。女童家長向幾名警員致謝，而警員在離開前，再次叮囑女童父母今後要關注好孩子的安全。

同場加映：嬰兒黃金急救4分鐘　香港紅十字會教嬰兒心肺復甦法

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責任編輯：羅嘉欣

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