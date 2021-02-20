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復課安排︱3月是否可以全面復課仍未有定案　楊潤雄：要視乎放寬處所後疫情發展

社會 17:14 2021/02/20

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楊潤雄指何時可以全面復課仍要視乎疫情發展。（資料圖片）

教育局月初表示如全校教職員每兩周檢測，可申請全校恢復半日面授，現時有200多所學校已向教育局遞交全校恢復半天面授課堂的申請，預計稍後仍會收到其他申請。教育局局長楊潤雄接受now新聞台節目訪問指出，若要全港學校都全面復課，條件是防疫措施放寛後，疫情能否繼續受控。

now新聞台節目中，楊潤雄被問到疫情回落至每日約10宗確診，社交距離措施亦在年初七放寬，何時才可以全面復課？他表示今時今日未有定案：

農曆新年假期會否有很多社交活動進行，會否有另外的群組出現，所以就今天而言，我們都還要很緊密地觀察疫情的發展。

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至於是否在3月復課情況是否樂觀，楊潤雄提出考慮因素:

我們希望經過今次的社交距離放寬，恢復面授課堂或讓處所能重新運作。疫情仍然能受控，這時候才能有足夠的條件再進一步放寬更多其它社交距離的措施，包括回校面授課堂。

至於有團體提出將教師列入疫苗接種優先群組，他表示政府會按疫苗供應作全面考慮。

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責任編輯：伍瑋瑋

 

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