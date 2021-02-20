救救動物｜遊人亂餵垃圾燒草地摧毀牛棲息地　塔門牛BB步媽媽後塵難以生存死亡

▲ 本港塔門有牛媽媽食了大量垃圾死去，遺下牛BB，而小牛不幸步入媽媽後塵亡。

大自然不止是人類的！近日大量港人湧入西貢塔門露營，遊人隨處在草地紮營、又生火燒草，致土地沙漠化寸草不生，牛隻賴以維生的糧食青草愈來愈少。加上遊人亂丟垃圾及未有放好人類的食物，有很多牛吃了，無法消化垃圾塑膠，影響健康，甚至死亡。有牛媽媽因而離世遺下牛BB，而小牛不幸步入媽媽後塵死去，令人心痛。

牛隻棲息地被摧毀

牛義工Catson不時攜草入塔門，以解牛牛沒糧食的燃眉之急，她近日分享了一件痛心事，再次叫人關注牛隻棲息地被摧毀的問題，因為有不少牛隻因而喪命。她於18日（星期四）在facebook 群組「Tap Mun cattle herd 塔門黃牛羣」發帖，提及牛義工守則是不能夠出牛BB帖文，以免牛BB被騷擾。

她接觸過一隻牛BB，本希望等牠長大再分享其成長故事，但是沒能等到這一天⋯⋯慨嘆牛BB短暫一生都受苦，不少遊人間接成了殺牛兇手。

由你一出生開始，常常見你被人類餵食物，常常被人摸，常常跟著人類，見你嘔膠袋出來，亦有大叔話以餅乾引誘你一齊影相，又話俾你嘗人間美食云云，其實這些人，知唔知道自己在害你？

▲ 牛BB再見了⋯⋯失去牛媽媽照顧難以生存。（受訪者提供）

正常牛BB不應跟著人類

有份餵牛BB食人類食物、摸牛BB及用食物引誘的人類，都是有份害牛BB落得如此淒慘下場。她提及因為正常的牛BB是不應該常跟著人，是應該跟着牛媽媽生活及飲奶。可是，塔門的牛媽媽因為草原及水源欠奉，只好向人類討食物，BB有樣學樣，以為問人類討食物就會有食物、食得飽。

牛媽媽好努力想活下去，好想食飽飽，可以有充足的奶去餵飽BB，但事與願違，塔門草地沙漠化，莫說搵草原，連搵草毛都難，結果只好食垃圾，是人類留下來的通地膠袋、垃圾、飯盒、包裝袋、紙巾等等，或常走去營幕討食物，常被人打被人罵！

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牛媽媽食膠袋垃圾死去

日積月累，牛媽媽胃中的膠袋及垃圾永遠就留在四個胃之間，不能夠排泄出體外，積累到頂點，結果牛媽媽在一個多月前不見踪影。

BB你就是因為沒有了媽媽餵奶，見你最後的階段都好努力生存想活下去，當我們送草時，你會乖乖好努力地食草，但是見你的肚皮愈來愈脹，四肢身體愈來愈瘦，觀察你的習慣，常被人類餵食物，食咗好多膠同垃圾落肚⋯⋯

孤兒牛BB難生存

牛義工會保護牛群，可是力量有限，亦深知沒有牛媽媽的小牛是很難生存，不幸地，牛BB最終步媽媽後塵到彩虹橋。義工悲傷嘆：

你弱小的身體及心靈毋須再為搵食而痛苦及煩惱，塔門牛連基本的生存環境都欠奉，塔門沙漠化，牛如饑民般皮包骨大肚dum，境況淒涼，沒有草食，常誤食膠袋及垃圾⋯⋯誰來憐憫活在寸草不生的塔門牛？

文章獲授權報道，原文見【按此】

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責任編輯：顏紫燕