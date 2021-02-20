安心出行｜製造或使用偽冒「安心出行」或觸犯相關法例　資科辦已將相關網站及Apps交由警方處理

▲ 資科辦表示會嚴正跟進偽冒「安心出行」網站及流動應用程式。（資料圖片)

港府規定由2月18日起，可放寬堂食時間至晚上10時，限最多4人一桌，而食客光顧時需要使用「安心出行」App或留下個人資料。政府資訊科技總監辦公室今日（21日）表示，偽冒「安心出行」流動應用程式的情況越趨嚴重。由於製造或使用有關偽冒程式有可能觸犯相關法例，資科辦已將所有懷疑偽冒網站及流動應用程式交由警方跟進。



資科辦提醒市民，登入或使用來歷不明的網站或應用程式會構成網絡安全及私隱外洩風險，市民應做好資訊保安及切勿以身試法。 資科辦會繼續做好「安心出行」流動應用程式的解說工作，呼籲公眾認清事實，切勿輕信虛假和失實資訊。



發言人強調，「安心出行」流動應用程式無須用戶登記，沒有追蹤功能，亦不會備存用戶資料到任何政府或其他系統，出行紀錄只存放用戶手機，出行紀錄的比對和提示功能亦只會在手機程式內進行，個人行蹤不會外洩，絕不構成私隱風險。程式亦已經通過獨立第三方進行的保安風險評估及審計和個人私隱影響評估，確保符合《個人資料（私隱）條例》的規定，市民可安心使用。

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責任編輯：郭詩詩