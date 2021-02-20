強制檢測｜港台24歲男助理編導確診　香港電台電視大廈須接受強制檢測

▲ 據了解香港電台電視大廈須接受強制檢測。（資料圖片)

本港新冠肺炎疫情未止，今日（20日）新增15宗確診個案，其中10宗為本地個案，包括香港電台一名24歲男助理編導，香港電台電視大廈須接受強制檢測。

根據衞生防護中心資料，該名24歲男助理編導（個案編號：10846）居於上水名都羅馬閣，2月14日發病，被列作與早前的本地個案有流行病學關連的個案。他的最後上班日為2月10日，工作地點主要在教育電視中心地下辦公室，期間有戴口罩，2月5至7日曾到電視大廈化妝間取外景服裝。

衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日於疫情記者會上提到，患者並無與早前確診髮型師有接觸過，暫時未找到兩者有特別關鏈，不過不排除環境因素影響，例如二人出入時曾遇到亦不知道等，若該個案今日確診，則會向港台兩座大廈的員工發出強制檢測令。

港台表示，因應有教育電視中心員工確診，安排了流動檢測站於今日下午2時至8時設置在廣播大廈的下閘停車場，方便過去14天在港台工作的員工和曾到訪電視大廈超過2小時的人士進行檢測。

另外，今日確診的個案中，亦有一名22歲女子報稱居上水名都羅馬閣，據了解她與確診男患者為朋友關係，有關大廈居民或須接受強檢。女患者另報稱其他2個住處，包括恒生大學宿舍。詳情即看：【下一頁】

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記者：郭詩詩