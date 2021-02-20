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離巢大台｜胡鴻鈞完約星夢轉投邵氏　祝福何哲圖：希望將來以其他方式合作

娛樂 18:25 2021/02/20

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胡鴻鈞約滿星夢。

TVB人事變天，曾志偉回歸出任副總經理，負責綜藝及音樂節目，而余詠珊亦變為助理總經理，不再管理綜藝科，何哲圖亦會在本月底辭任星夢娛樂行政總裁一職，令一眾星夢娛樂歌手的去向成為焦點。

胡鴻鈞離巢星夢。（Instagram圖片）

在上月初孖住周柏豪奪得《勁歌總選2020》的「最受歡迎男歌星」胡鴻鈞，就率先傳出約滿消息。有指胡鴻鈞將由無綫經理人合約轉投邵氏旗下，而他與星夢娛樂的唱片合約亦已完結。

胡鴻鈞在接受傳媒查詢時承認，的確已與星夢完約，但仍一直在努力做音樂，有新消息會再公佈。他也祝福何哲圖離任後成立新公司會有更好的發展，並希望將來與他會以其他方式合作。

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胡鴻鈞於2010年因參加TVB舉行的《超級巨聲2》入行，後簽約為TVB男藝人，並推出劇集歌。他於2012年正式簽約星煥成歌手，多年來推出唱片及不少劇集歌曲，受歡迎的歌曲包括《一生一心》、《化蝶》、《到此一遊》、《天地不容》等。

胡鴻鈞憑《降魔的》人氣急升。（Instagram圖片）

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他又因2017年劇集《降魔的》中飾演第二男主角「石敢當」而廣受歡迎，之後在《降魔的2.0》中飾演豪仔，與馬國明的組合依然大受觀眾歡迎。

兩年前，他也曾被指因激怒何哲圖而被雪，不過之後解凍仍獲全力支持。他推出過不少單曲，包括去年的《妳幸福嗎?》網上點擊率已破100萬，大受歡迎，他於年初的《勁歌總選2020》更首奪「最受歡迎男歌星」獎。

胡鴻鈞最近亦受TVB重用，與何依婷、米雪及羅天宇等人翻拍經典劇集《十月初五的女光》。

胡鴻鈞現正拍攝《十月初五的月光》。（東星圖片）

同場加映：林景程專訪

撰文 : TOPick 柴犬出動

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