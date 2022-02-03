【星夢動物園2】梁詠琪黃德斌玩遊戲勁有童心　陳葦璇柯煒林葉巧琳聲演動畫電影

▲ 梁詠琪、黃德斌聲演《星夢動物園2》。

荷里活動畫電影《星夢動物園2》（Sing 2）由全球賣座創意班底再度率領荷里活靚聲巨星，至於粵語版《星夢動物園2》聲演陣容有梁詠琪、黃德斌、陳葦璇、柯煒林及葉巧琳獻聲。

5位聲演演員除為電影發聲，梁詠琪及黃德斌更大玩遊戲，帶著愉快的心情準備到戲院欣賞《星夢動物園2》。聲演阿豬媽樂詩的梁詠琪，特意誠邀聲演搖滾哥羅威的黃德斌為影城表演當嘉賓，要搖滾哥羅威重出江湖，當然要先接受黃德斌挑戰。

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▲ （左起）陳葦璇、柯煒林及葉巧琳。

Gigi夠聰明

Gigi和德斌戴上耳機玩遊戲雖然只能靠口形提示，他們誇張演繹題目，絞盡腦汁做動作給對方猜想，遊戲中都不時提及對方的經典電影對白，亦少不了《星夢動物園2》的角色和對白。

而遊戲對聰明絕頂的Gigi似乎沒有難度，題目一出就猜中答案，難怪德斌都表示難以置信，讚嘆：「點解你會知㗎！」

至於陳葦璇、柯煒林及葉巧琳他們雖然沒有參與遊戲，但他們都希望戲院能盡快重開，大家可以開開心心到戲院欣賞電影。

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