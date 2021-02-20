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科技園與學界合作研發抗疫產品　助市民面對疫情

社會 19:34 2021/02/20

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香港科技園公司行政總裁黃克強(中)、科大計算機科學及工程學系兼任創業中心主任陳雙幸。（右)

新冠肺炎疫情下，本港科研人員與學界合作研發不少針對疫情的產品，包括利用一種新型地理圍欄技術，配以智能手機和手帶，監控居家檢疫人士的位置。

香港科技園公司行政總裁黃克強及香港科技大學計算機科學及工程學系兼任創業中心主任陳雙幸今（20日）於一個網上講座，分享業界如何運用創新科技研發不同的抗疫產品，助市民面對疫情。黃克強表示，過去一年受疫情及社交距離的限制，市民日常生活大受影響，科研人員因而設計各式各樣抗疫產品，而虛擬會議、電商、網上交易等發展亦應運而生。當中包括由科研公司研發的送飯機械人、可生物分解的飯盒等。

此外，他指出在疫情下長者生活面對困難，業界推動樂齡科技，建立健康老齡化平台，與志願機構合作，為長者提供貼身服務。

陳雙幸於同一講座中指出，疫情加速學界與業界的合作，研發不少針對疫情的產品，例如利用一種新型地理圍欄技術，配以智能手機和手帶，監控居家檢疫人士的位置；大學亦針對疫情的需要，研發出智能發燒偵測系統、聚合物納米薄膜等新技術。

二人均認為面對全球競爭及創新科技的發展，大學教育會朝著跨學科研發合作，因為無論金融科技、生物醫學科技、人工智能都離不開跨領域合作，但科技研發亦要配合人文科學及道德倫理教育，才有助社會向前健康發展，又呼籲公眾接收網上資訊時，要從多角色考慮資訊是否符合本身需要，和以常理分析，同時要參考權威機構及學術專家的意見，避免受到誤導或受騙。

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責任編輯：郭詩詩

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