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決戰二世祖｜林作疑建議閉門打100萬擂台戰 鍾培生拒絕：要全香港一齊睇

娛樂 10:22 2021/02/21

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林作會否應戰？

有「香港電競之父」稱號的富三代鍾培生，因為被愛出位的林作在其訪問下留言，指對方仿效他出動100萬玩新搞作，鍾培生不忿於是向林作下戰帖，開盤100萬打擂台。

林作連日未有正面回覆會否應戰，卻不斷在社交平台作出回應，被網民指林作得把口有意縮沙，而林作昨日一連作出多個反建議。

林作仍未回覆會否應戰。

決戰二世祖｜富三代鍾培生開價100萬邀打擂台　林作發起眾籌後縮沙：俾200萬你俾我打

反建議變辯論比賽

曾揚言對打擂台「驚都未驚過」的林作，周五卻突然改口表示：「我俾200萬你，你俾我打一鑊，最好睇。」因此被網民諷林作淆底不敢上擂台。

鍾培生則豪言，只要林作肯上台，無論輸贏都會送出100現金，但林作採一直都冇正面回應係咪上擂台，又聲稱「有三個月練習，唔贏都幾難」，鍾培生也即回應：「畀夠你四個月」。

自稱苦練金蛇纏絲手。

林作昨日似加緊「備戰」，日前在社交平台上載練習片段並寫着：「我已經在備戰了—中國古拳法之金蛇纏絲手。辛苦寶貝了」，似乎有意應戰。

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不過三心兩意的林作，昨晚又拍片提出反建議，又以「大佬」稱呼鍾培生，說：「原來大家都係才子，點解唔係動腦，而係動武？」他又提出：「我搵港台《視點31》做節目，我哋兩個辯論可以帶畀香港人更多價值，搵埋陶傑及麥玲玲評判。」

林作籌旗︱半價出讓心愛Brioni神級西裝　林作公開呻窮：我認我冇錢

暗示閉門應戰

至半夜林作再並列出10大疑似上擂台條件，似暗示可選擇閉門應戰，不過同時留言「我的條件，絕對不會這麼苛刻。」

疑列出上擂台條件。

林作仍沒正面回應是否會上台，似乎列出的「條件」只為網民或朋友的建議，但林作又未認同與否。

而鍾培生亦有回應林作發文，叫林作不要再講廢話，並指自己學了4個月就打第1次擂台，不介意給半年對方練習，但拒絕閉門作賽要求。

鍾培生指：「香港人嘅事一定要全香港一齊睇。」他更表明已經把合約寄給對方，星期一就可以簽！

同場加映：林盛斌訪問

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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