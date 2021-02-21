十優港姐｜麥明詩盛勁為郊外野餐疑戀情曝光 期待等睇舊愛林作打擂台

▲ 麥明詩有新戀情？

現年29歲的「十優港姐」麥明詩 （Louisa）自16年跟林作分手，一直聲稱未有新戀情，去年被指跟前機師盛勁為（Keith）擦出愛火，但二人一直不作承認，只稱是好朋友關係。日前有機傳媒報導，麥明詩跟緋聞男友盛勁為在郊外甜蜜野餐，似戀情曝光。

麥明詩雖現已淡出娛圈，轉投法津界，但其感情去向仍為網民關注。日前有報導指麥明詩跟機師緋聞男友盛勁為，雙雙被捕獲在西九海濱長廊野餐，浪漫過二人世界。

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▲ 麥明詩被指跟緋聞男友野餐。

等睇林作上擂台

據知當時身穿小背心的麥明詩，雖戴著墨鏡，仍為途人認得，她跟盛勁為一同在西九戶外草地野餐，期間二人有講有笑，畫面溫馨。

麥明詩其後回覆傳媒，承認跟盛勁為野餐，解釋因近期疫情，故選擇少去室內餐廳，多在戶外進餐，惟她指只是跟朋友傾談，並多謝大家關心。

被問到有否留意前度林作與鍾培生的「100萬擂台戰」，麥明詩稱沒關心，但期待成事。

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麥明詩入行以來，只有跟現做保險的林作過去一段情為公眾熟知，不過二人早於2016年已分手，林作現時高調與裕美拍拖，相反，麥明詩就一直未有新戀情。

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跟麥明詩踩單車結緣

至於跟麥明詩傳出緋聞的Keith外型俊朗，年輕有為，屬陽光男孩一名。今年30歲的他，曾任職飛機師，但因疫情問題公司不幸倒閉故被裁，不過他在做機師的4年間，月薪已高達逾6位數，可說是筍盤一名。

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其後盛勁為參加TVB《衝上雲霄大賽》，並以大熱姿態成為三甲，並跟TVB簽約，但暫時未有新工作安排。

Keith曾透露，與麥明詩是參加踏單車的群體活動時認識，他表示覺得麥明詩人很好又很聰明。Keith曾在節目中謙虛指自己高攀不起麥明詩，但不少網民都指他與麥明詩好合襯。

同場加映：趙希洛訪問