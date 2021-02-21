虐殺動物｜綠鬣蜥「嘴塞鞭炮」頭部炸裂慘死 網民怒斥：不尊重生命

▲ 綠鬣蜥被人嘴巴塞入鞭炮慘死。

動物可以不愛，但不要傷害。綠鬣蜥在台灣是外來物種，自從被引入台灣後在嘉南、高屏地區野外快速繁殖，嚴重影響台灣環境生態，更導致農作物受損。台灣最近有網民在社交網站上怒斥，有人將鞭炮塞入綠鬣蜥的嘴巴中，點燃後殘忍虐殺，非常不人道。

綜合台灣傳媒報道，由於綠鬣蜥是外來物種，嚴重破壞台灣環境生態，不少縣市政府祭出「獵捕賞金計劃」，希望透過民間力量減少繁殖。台灣有網民在facebook群組「爆怨公社」上表示，支持移除有害外來種，但是不明白為何不能用人道方式處理，而要使用殘忍虐殺的方式，更貼出「綠鬣蜥被鞭炮炸爆頭」畫面，一隻被綑綁的綠鬣蜥，嘴巴被強塞了一個鞭炮，下一張照片則是綠鬣蜥頭部爆開的畫面，畫面相當驚悚。

一堆人憑著移除外來種的名號，虐殺綠鬣蜥為樂（用鞭炮炸頭）！

該名網民表示，自己也是綠鬣蜥飼主，支持移除有害外來物種，質問綠鬣蜥「沒有法律保護，就可以不尊重生命嗎？」

如果法律沒有保護貓狗，你們是不是也會以獵殺他們為樂。

她勸說移除綠鬣蜥的同時，也要尊重生命，將捕捉到的綠鬣蜥交給相關部門人道處理，虐殺為樂的心態不好。照片引起網民熱議，很多網民都痛斥虐殺動物的行為，指責用鞭炮塞入口的行為過於殘忍。

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根據台灣的資料，綠鬣蜥學名美洲鬣蜥，頭尾全長達1到2公尺，壽命可長達10年以上，會吃農作物、破壞魚塭，因為沒有天敵，導致數量急劇成長，威脅到本土生態，根據林物局的資料顯示，綠鬣蜥數量逐年增長，從2016年移除527隻、2017年2365隻、2018年3657隻、2019年8068隻，直至2020年全台灣的移除數量達到1萬4536隻。

目前屏縣、高市府都有野外移除計畫，屏東縣108年7月起鼓勵民眾捕蜥兌換農產品，2020年6月起僱工定期捕捉。高雄市農業局近兩年鑑於數量暴增，委託屏東科技大學及觀賞鳥協會專業人力，定期捕捉。

責任編輯：王明芳