功課壓力｜開學在即爸媽催做假期功課　11歲女童情緒激動跳樓輕生

▲ 江蘇一名11歲女童，日前因功課問題與爸媽爭吵，一氣之下從11樓的住所一躍而下身亡。

開學在即，假期功課又是個難關。江蘇揚州儀征市一名11歲女童，日前因功課問題與爸媽爭吵，一氣之下從11樓的住所一躍而下，當場身亡。

根據內地媒體報導，事件發生在本月18日中午12時，附近居民指，因假期快完結，但女童還未完成功課，父母催促她趕快完成作業，引起爭吵。女童愈說愈激動，一氣之下從11樓跳了下去。

從居民拍攝的影片可見，女童躺在地上，已無生命氣息，數名親人圍在女童身旁，倒地痛哭，當地警方正在調查事件。

事件在網絡上傳開之後，引來網民熱議，不少網民認為父母要負上一定責任：

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責任編輯︰王明芳