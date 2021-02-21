  • 23°C
香港時間 : 2021221日 (日) 13:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

功課壓力｜開學在即爸媽催做假期功課　11歲女童情緒激動跳樓輕生

親子 11:45 2021/02/21

分享：

熱門 陳法拉 靚太安樂窩 防敏 保暖大法 陀槍師姐2021 兒童健康 超市大搜查 開心速遞 消委會 烹飪教煮

江蘇一名11歲女童，日前因功課問題與爸媽爭吵，一氣之下從11樓的住所一躍而下身亡。

開學在即，假期功課又是個難關。江蘇揚州儀征市一名11歲女童，日前因功課問題與爸媽爭吵，一氣之下從11樓的住所一躍而下，當場身亡。

根據內地媒體報導，事件發生在本月18日中午12時，附近居民指，因假期快完結，但女童還未完成功課，父母催促她趕快完成作業，引起爭吵。女童愈說愈激動，一氣之下從11樓跳了下去。

從居民拍攝的影片可見，女童躺在地上，已無生命氣息，數名親人圍在女童身旁，倒地痛哭，當地警方正在調查事件。

事件在網絡上傳開之後，引來網民熱議，不少網民認為父母要負上一定責任：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦︰https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳

相關文章

失控虎爸︱虎爸不滿9歲女不專心做功課　失控發癲亂丟物品毒打妻女致滿臉傷痕
12:08 2021/02/17
失控虎爸︱虎爸不滿9歲女不專心做功課　失控發癲亂丟物品毒打妻女致滿臉傷痕
【勞氣虎媽】7歲兒做錯功課被媽媽掌摑打甩牙　小二生誤吞乳齒塞氣管一度缺氧
17:55 2020/12/25
【勞氣虎媽】7歲兒做錯功課被媽媽掌摑打甩牙　小二生誤吞乳齒塞氣管一度缺氧
【火燒功課】躁爸教小四兒子做功課崩潰　放火怒燒筆記掟落街險焚毀鄰居家
17:47 2020/12/20
【火燒功課】躁爸教小四兒子做功課崩潰　放火怒燒筆記掟落街險焚毀鄰居家
功課壓力 壓力 家庭關係 家庭教育 江蘇省

最高瀏覽

火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
17:28 2021/02/16
火辣新抱︱丈夫在家裝閉路電視驚見　韓星妻睡老爺大髀動作親密惹非議
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
10:33 2021/02/16
東張西望︱馬浚偉受噪音滋擾反遭惡鄰居投訴　馬仔：唔信有錢人大晒
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣
18:09 2021/02/02
【璀璨帝國】台裔貴婦Christine Chiu開Botox放題派對　被指過度整容舊照曝光見天然靚樣