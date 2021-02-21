公屋VS私樓｜一家3口月入10萬抽3年居屋唔中　港男欲放棄公屋買私樓惹父母震怒

▲ 港男與父母月入10萬，抽3年居屋也抽不中，一家人就應否放棄公屋買私樓上車引起爭執。

很多公屋富戶不欲放棄公屋上車。有港男日前在討論區發文表示，一家三口正住公屋，合共月入10萬、積蓄共有250萬，抽了3年居屋也抽不中。由於居住環境不理想，港男想放棄公屋買私樓，卻遭父母大力反對，認為要先換公屋，「好過白白俾返間公屋政府」，故港男徵詢網民意見。

現年30歲的港男在「連登討論區」以「應唔應該為咗買私樓放棄住緊嗰間公屋」為題發文，指自己與父母一家三口住公屋，雖地理位置好、樓齡短，但單位太細，人均面積僅70呎，沒有房間。

港男續指，雖然屋邨環境算乾淨，但樓上、樓下及對面鄰居長期吸煙，令其家中充斥煙味，經常鼻塞。而每逢周末及假日，半夜更有跑車響喉聲響嘈醒全家，但其工作是「極度需要高質睡眠」，否則「第二朝如果冇精神有可能會死人」，當他被吵醒會鬧全家洩憤。

對他來說，住這間屋的唯一好處，就是一落樓下行20秒就到自己的車位，每日返工只需10分鐘車程。

共月入10萬兼250萬積蓄

港男自言家境其實不錯，父母共月入5萬，自己則是公務員月入5萬，一家人合共有10萬。而且父母未計退休金已有150萬儲蓄，自己則有100萬積蓄，現正交兩倍屋租。不過，父母常說「自己隨時俾人炒或退休」。

一家人早就想抽居屋換樓，惟抽了3年居屋也抽不中，港男不想再等，希望買私樓上車，將公屋交還政府給有需要的人。

屋企明明唔係冇錢，但要委屈自己住垃圾公屋，如果為咗等間居屋，而樓價升咗10-15%，損失嗰個係我哋……我只係想買私樓後有自己間房。

惟父母認為可抽多2年居屋，「換咗間公屋先好過白白俾返間公屋政府，兩年後如果真係抽唔到就買私樓算」，一家人為此拗到面紅耳赤，媽媽爆喊，「老豆差啲要斬我」。

不過，港男認定自己不會結婚，與父母有共識要繼續同住；父母亦拒簽「衰仔紙」（不供養父母證明書）讓他買樓，「否則同我斷絕關係」，故港男徵詢連登仔意見。

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責任編輯︰林綺玲