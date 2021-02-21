復課安排︱楊潤雄指沒有充分理據要求教師進行恆常檢測　亦稱留意疫情發展才決定是否讓所有學生回校上課

▲ 教育局局長楊潤雄指沒有充分理據要求教師進行恆常檢測（資料圖片）

教育局月初表示如全校教職員每兩周檢測，可申請全校恢復半日面授，現時有200多所學校已向教育局遞交全校恢復半天面授課堂的申請，預計稍後仍會收到其他申請。教育局局長楊潤雄今日（21日）出席一個電台節目後表示，大部分學校將會在明日（22日）復課，讓學生回校參與面授課堂。被問到何時讓所有學生回校上課，楊潤雄指需留意接下來疫情的發展才可作決定。

學校復課安排：

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楊潤雄再次提到，全校教職員每兩周檢測的做法屬於自願性質，亦提到以往從學校爆發的個案並不多，故目前未有充分理據強制要求所有老師恆常檢測，惟他亦鼓勵老師自行去接受檢測。

楊潤雄續指，目前正與衛生防護中心研究，由學校職員到教育局辦事處統一領取樣本瓶及回校分發，冀方便老師進行檢測，詳情即會盡快公布

楊潤雄節目後被問到教師會否被納入優先接種新冠肺炎疫苗群組時表示，目前只有5個組別的人士獲優先安排注射疫苗，當中不包括教師。他續指，若未來疫苗供應增多時，相信群組可擴闊，而老師的安排屆時將會再作考慮，他亦呼籲屆時老師可以前往接種。

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記者：曾卓鋒