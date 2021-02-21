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財政預算案︱預算案以青綠色為封面顏色　陳茂波指顏色寓意未來所懷抱的希望

社會 11:50 2021/02/21

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財政司司長陳茂波網誌上載一張與同事吃飯的照片，桌上放了兩本青綠色、封面寫著2021至22財政年度的政府財政預算案。（財政司司長網誌）

新一份財政預算案將會在周三（24日）公布，財政司司長陳茂波的最新網誌以「寫在預算案公布前」為題，指下年度的財政預算案已準備就緒。他表示，經濟尚未恢復，政府須維持逆周期政策，以發揮穩定作用，令下年度會出現較大的財政赤字，也為制定新一份預算案定下甚具挑戰的前設。網誌亦展示到兩本青綠色、封面寫著2021至22財政年度的政府財政預算案，陳茂波指顏色代表著對未來所懷抱的希望。

陳茂波在網誌撰文，指經過多個月的努力，下年度的財政預算案已準備就緒，將會在本周三發表。他指，跟過去數年一樣，他在籌備階段密集地與市民及不同界別的朋友交流溝通，希望更了解市民的生活現況及大家的需要和想法。在平衡了現實不同方面的考慮和限制後，最終敲定了預算案的框架與措施。

陳茂波提到，為應對經濟下行及防疫抗疫的工作，即將完結的財政年度赤字急升至歷史新高。而經濟尚未恢復之際，政府須維持逆周期政策以發揮穩定作用，令下年度會出現較大的赤字，為新一份預算案定下甚具挑戰的前設。

陳茂波亦提到，在現實生活中要「睇餸食飯」，難免令選擇有限。惟他表示，不論餸菜多寡，仍然可以有講有笑，積極樂觀地面對。疫情總會過去，困難定可跨過，變幻不定的環境將使大家變得更敏銳、更有韌力。

陳茂波最後在網誌提到，「花開有時、四季有序，經濟有起伏、財政豐儉也有周期」，更以植物作為比喻，指生長也有其規律，不管是小草或大樹，起點也只是小小的種子，但潛藏的卻是無限生機。他亦提到，今年預算案的封面顏色，代表著對未來所懷抱的希望。

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記者：曾卓鋒

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