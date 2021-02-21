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獎門人回巢｜傳曾志偉跟四大唱片成功破冰 阿倫+阿叻+志偉有望大台合體

娛樂 13:46 2021/02/21

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傳志偉跟四大唱片成功破冰。

自曾志偉於今月正式上任TVB後，即作出連番人事變動，早前余詠珊便被調離綜藝部，而何哲圖亦宣布離任星夢，曾志偉全面接手音樂及綜藝節目。今日有報導指，跟TVB因版權糾紛鬧決裂的四大唱片公司，或跟TVB有破冰機會，其中擁有譚詠麟、陳奕迅、陳慧琳、梁詠琪等多位歌手的環球唱片，便率先表示可再有合作機會。

志偉回巢TVB後，有指要整頓多個綜藝節目部門，其中音樂節目成重點，志偉揚言「要還原香港音樂」，更傳出已召回跟各唱片公司關係良好的何麗全回巢，修複TVB跟唱片公司關係。

獎門人回巢｜曾志偉上任即抽起《聲夢傳奇》　連根拔起何哲圖余詠珊勢力？

曾志偉回巢有連番搞作。（東星圖片）

環球：不排除再合作

日前有報導指，擁不少天王天后級歌手的環球唱片，向傳媒表示不排除可再跟TVB合作。環球高層黃劍濤稱，跟志偉是多年朋友，合作機會一定會有，亦期待TVB開放大門。

事實由2009年起，由環球、華納、SONY和EMI組成的香港音像聯盟（HKRIA），因歌曲版權收費問題，一度跟TVB決裂，四大唱片歌手自此幾乎絕跡TVB。

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近年雖然四大跟TVB關係略軟化，部分歌手亦曾亮相TVB音樂節目，去年大熱的《呼吸有害》主唱莫文蔚亦來自Sony，不過不少四大歌手相對更活躍於ViuTV節目。

獎門人回巢｜曾志偉負責TVB綜藝及音樂　余詠珊被調職何哲圖離開大台

環球唱片擁有多位歌手。（經濟日報圖片）

福祿壽有望合體

今次志偉回巢TVB不足兩星期，便傳出成功跟四大破冰，其中環球系的歌手如譚詠麟，跟志偉份屬老友，而跟TVB關係不俗的陳百祥，也是二人好友，在圈中有「福祿壽」之稱的阿倫、阿叻和志偉，有望在大台再合體。

撰文 : TOPick柴犬出動

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