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失業率︱羅致光再反駁成立臨時失業援助制度或基金建議　反問失業援助能否「臨時」

社會 12:18 2021/02/21

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勞工及福利局局長羅致光表示，考慮任何一個政策項目都要仔細（資料圖片）

本港第四波新冠肺炎疫情持續，政府統計處日前公布最新去年11月至今年1月的失業率，達到7%，上升0.4個百分點，為接近17年來高位。就業不足率亦升0.4個百分點至3.8%水平。對於社會有不少聲音要求政府成立臨時失業援助制度或基金，勞工及福利局局長羅致光再度反駁，指從過往經驗，勞動巿場的調整往往需要很長時間，難以樂觀香港失業率能於3年之內降至低於5%的水平，同時反問措施「是否真的『臨時』」。

羅致光在網誌回應指，社會上有不少聲音要求政府成立一個臨時失業援助制度或基金，但他反問臨時失業援助能否「臨時」，亦表示考慮任何一個政策項目都要仔細。他強調，政府若要考慮設立一個臨時的失業援助項目，便必須考慮這個項目是否可以「臨時」。他表示，依過往的經驗，任何「臨時」或是「一次過」的項目，特別是那些「臨時」了多年，或多次的「一次過」項目，都會是一衆政黨及社會壓力團體爭取「恆常化」的目標；若不可能是「臨時」，政府便有責任考慮到長期融資的問題。

羅致光亦表示，世界上沒有一個地區或國家，有毋需供款及毋需經濟審查的失業援助制度。他表示，自己都希望可以制訂十分簡單的社會政策，但所有社會政策都互相影響。

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記者：曾卓鋒

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