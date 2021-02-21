新冠疫苗｜梁卓偉指任何疫苗不可能零風險　願身先士卒第一時間接種

▲ 梁卓偉指，任何疫苗或藥物都會有極度反應，不可能是零風險。（資料圖片）

首批100萬劑科興疫苗上周五（19日）抵港，新冠疫苗接種計劃本周五（26日）起展開。政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉指，直至1月底已有600多萬人接種科興疫苗，當中每100萬人有約1人會出現嚴重或極度過敏反應，與一般疫苗相若，相信不會有額外風險，又強調「任何疫苗或藥物都會有極度反應，不可能是零（風險）」。

梁卓偉今早（21日）出席一個電視節目訪問時表示，專家審視各款疫苗時，除了包括疫苗第3期臨床數據，亦會留意大批已接種人士的數據，其中近1,000萬人已接種復星BioNTech疫苗，當中每100萬人中有約4.7人會出現嚴重或極度反應。他預計，若全港750萬人接種疫苗，會有單位數出現嚴重反應的個案。

他又指，雖然復星BioNTech疫苗嚴重反應數字較高一些，但不是「完全不能接受」，目前全科學家認為，或與疫苗含聚乙二醇（PEG）添加劑有關，而事實上不少藥物包括大腸鏡瀉藥、胃藥、抗生素都會採用，建議有很多藥物過敏反應、嚴重哮喘或敏感的人士，若想接種有關疫苗，應事先諮詢生意見。

對於世衞仍未批准科興疫苗使用，梁卓偉解釋，世衞一直不是負責藥物審批工作，今次情況較特別，因為全球不是從一個正常渠道審批疫苗，今次是緊急使用，加上世衞會牽頭新冠疫苗全球取得機制（COVAX），經審批後納入COVAX再分派不同國家。他又舉例，英國阿斯利康疫苗上周才獲世衞審批，但事實上1至2個月前已開始接種，所以不會因世衞未審批而令安全性存疑，一切要視乎本地當局的決定。

問及會否接種新冠疫苗，梁卓偉強調「我一定會第一時間打」，認為這是一個道德責任，既然港大醫學院會協助疫苗接種工作，自己會第一批去做，「既然幫人打，自己亦要身先士卒，有一個示範作用」，加上其專科是環球公共衞生，有需要出差工作，責無旁貸。

他在節目後表示，希望市民可以踴躍參與疫苗接種計劃，市民可以因應自己需要、體質和醫療史作出選擇，又指兩款已經或即將到貨的疫苗十分安全。梁卓偉又認為，85歲以上、有很多不能完全控制的長期病患、行動有困難的長者，要小心處理，2款疫苗都應「等一等」，但相信這類長者人數不多。

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記者：陳子謙