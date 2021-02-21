疫苗接種｜陳肇始指行政長官林鄭月娥及司局長下周率先打針　強調「打好過唔打」、「早打好過遲打」

▲ 科興疫苗日前抵達香港，而疫苗接種計劃下周五（26日）展開（資料圖片）

科興疫苗日前抵達香港，而疫苗接種計劃下周五（26日）展開，食物及衞生局局長接種疫苗可保護表示，接種接種疫苗可保護自己，又指「一定打好過唔打」、「早打好過遲打」。她亦提到，當局為鼓勵市民多接種疫苗，行政長官林鄭月娥及司局長本周初會率先打針，起示範作用。



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陳肇始今早在一個電台節目上表示，很高興疫苗抵港，而下周五將會為首日接種。她表示，留意到市民對疫苗持觀望態度，強調接種疫苗能夠保護自己。她亦提到注射疫苗「一定好過不接種」，又指「早接種一定好過遲接種」。她續指，其他國家的市民踴躍接種疫苗，目前全球新增確診數字有回落趨勢，專家稱或與疫苗接種相關，故呼籲市民盡快接受，認為有群體免疫對自己、家人及社會的效益越大，同時復正常及經濟活動，如出行及通關。

陳肇始亦提到，當局為鼓勵市民多接種疫苗，行政長官林鄭月娥及司局長本周初會率先打針，起示範作用。她指，未來一周共有5個接種中心和18間醫院管理局轄下的普通科門診，提供疫苗接種服務，三月中前許多私家醫生亦會提供服務，而下星期BioNTech疫苗亦到港，所以未來一直會有疫苗供應。

被問到有關疫苗安全事宜，陳肇始指明白市民對疫苗的疑慮，指若證實跟疫苗有關，政府已設保障基金供市民申請，並將會在下周五到立法會財委會申請撥款。

另外，陳肇始亦在網誌撰文，強調「打好過唔打、早打好過遲打、越多市民打對社會效益越大﹗」。文中提到，所有政府批准緊急使用的冠疫苗，都是經專家審核認為安全、有效和有品質保證，接種的效益高於風險，方會由政府接種計劃安排市民接種，市民接種後亦會在場觀察30分鐘。

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記者：曾卓鋒