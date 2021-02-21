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罕見意外｜8歲女童獨自盪鞦韆遭吊繩纏頸　窒息倒臥嫲嫲家後院失救慘死

親子 14:33 2021/02/21

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巴西一名8歲女童在嫲嫲家盪鞦韆時不慎遭吊繩纏頸，窒息死亡。

年幼子女獨自玩耍易生意外，巴西一名8歲女童日前在嫲嫲家後院盪鞦韆，突然遭鞦韆吊繩纏着頸部，嫲嫲從房間出來看到女童倒臥在地上，大驚報警，可惜女童送院搶救後回天乏術。

綜合外媒報導，意外發生在本月15日下午，8歲女童Gabriele da Rosa Iankoski當天到嫲嫲家探訪，起初和嫲嫲一起在後院玩耍，後來嫲嫲進房間休息，留下Gabriele獨自盪鞦韆。

怎料意外此時發生，Gabriele的頸部遭鞦韆吊繩纏繞，令她窒息昏迷倒地。奶奶及後回到後院，發現孫女失去意識，大驚報警。Gabriele由直升機送往大型醫院急救，可是回天乏術，當日在醫院離世。

當地警方指Gabriele死因為窒息，認為事件屬意外，不會進行後續調查。

Gabriele的父親接受當地傳媒訪問時表示，女兒是個快樂而且外向的孩子，身體一向非常強壯，更立志當一名警察服務民眾，想不到年僅8歲便遇上意外離開人世。

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責任編輯︰王明芳

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