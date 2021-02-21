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終極背叛｜少婦入產房剖腹生BB回家始揭出軌　29歲男友趁機跟44歲準外母私奔

親子 14:47 2021/02/21

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英國一名24歲年輕媽媽遭男友和媽媽背叛，竟趁她開刀生仔住院期間搬屋私奔。

媽媽剛誕子，卻被兩個最親的人立即背叛！英國一名24歲年輕媽媽近日在醫院剖腹誕下一子，當她抱B回家時，發現29歲男友跟她的44歲媽媽已搬走，連日向二人質問下，二人才肯承認墮入愛河私奔，社交網站還公開二人「戀愛中」，令年輕媽媽大受打擊，揚言這是「終極背叛」！

現年24歲的年輕媽媽Jess Aldridge向英國《太陽報》剖白事件，她與29歲從事汽車零件銷售員的男友Ryan Shelton在網上認識、拍拖3年，2019年9月誕下大女Georgiana後，辭去酒店房務員的工作，專心做全職媽媽。

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媽媽在家穿短裙調情

去年Jess再度懷孕，便搬返娘家與父母同住。擁有6個孫兒的44歲媽媽Georgina，和56歲爸爸Eric承諾幫手照顧BB，讓Jess覺得「這是完美的安排」，適逢遇上疫情，一家人被關在家中數月，Jess逐漸被推至痛苦邊緣。

Ryan與媽媽經常調情，我覺得很不舒服，他們每晚更在廚房一起喝酒、大聲說笑，而我則和爸爸坐在梳化上看電視。

有次Jess更發現Ryan摸媽媽的屁股，當時他辯稱只是請她借過。很噁心的是，媽媽會穿著短裙，與他在梳化上卿卿我我。Jess懷疑二人出軌幾個月，卻拒絕相信，有次忍不住與二人當面對質，但二人堅稱清白。

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男友10分鐘匆忙探B

直至今年1月28日，Jess在媽媽的陪同下到醫院剖腹誕下兒子Reuben，數小時後，Ryan傳來「分手訊息」，稱難頂常常被懷疑出軌。之後Ryan曾兩度短暫探望BB，不多於10分鐘，看來很匆忙，甚至叫外母在停車場等候他，原來背後二人正密謀搬家中。

Jess於30日出院回家，驚覺Ryan和媽媽已經搬走了，Jess向二人質問時，二人仍否認有染，再過兩天後，他們才肯承認已墮入愛河半年，並解釋「控制不了自己愛上誰」。Jess怒斥二人的行為無恥︰

他們在我懷孕時計劃私奔，又總是找藉口黏在一起，將懷孕的我留在家中，他們卑鄙無恥，令我作嘔。

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男友與外母齊轉status「戀愛中」

媽媽同時跟剛剛才知情的丈夫分手，令他大受打擊。兩夫妻走在一起12年，至2018年才結婚，想不到婚後兩年妻子出軌家變，令丈夫也相當崩潰。

Jess直斥二人自私，沒有道歉，還在facebook上公布「in a relationship」（戀愛中），讓親友感到震驚，紛紛作出慰問。她也不知道如何向2名孩子解釋爸爸愛上婆婆。

這是終極的背叛！你期望婆婆愛BB，而不是BB的爸爸！

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責任編輯︰林綺玲

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