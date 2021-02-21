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金手指｜「賭俠」劉德華30年後重遇「烏鴉」 黃斌由場記至監製華仔+偉仔新戲

娛樂 14:49 2021/02/21

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黃斌是《金手指》監製。

劉德華梁朝偉相隔18年再合作新片《金手指》，並夥同任達華、方中信、蔡卓妍等合演，投資逾3億的《金手指》成重頭港片，昨日記者會上，監製之一的黃斌，約30年前曾在《賭神》、《賭俠》中跟劉德華幕前合作，在兩片演手下烏鴉的黃斌，現已成為知名大監製，曾參予多齣賣座電影的製作。

《金手指》耗資港幣3.5億、集合影帝梁朝偉、劉德華、任達華等強勁卡士，偉仔在記者會稱，對於與舊拍檔華仔合作，感覺很親切，偉仔指二人由電視到電影多度合作，今次大讚劇本吸引。

金手指｜梁朝偉＋劉德華透露新戲角色關係　蔡卓妍首度跟偉仔合作感興奮

《金手指》集合重量級卡士。（東星圖片）

偉仔又透露，今次跟華仔角色對立，可說是《無間道》角色反轉，有不少正邪之戰。

《金手指》編導為曾拍《無間道》的金像獎得主莊文強，另一監製黃斌亦有現身記者會，跟《賭俠》「刀仔」劉德華重逢。

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導演莊文強指今次搭景、特技和演員片酬都分別超過1億，問到哪位演員收得最貴，黃斌笑言要問老闆楊受成，更指老闆楊生表示投資額隨時加碼。

金手指︱劉德華+梁朝偉《無間道》金鑽組合重聚　華仔偉仔18年後再鬥演技

黃斌由場記出身

黃斌其實也是資深演員，他最讓人印象深刻的角色，在《賭神》的烏鴉外，在80、90年代，不時可見他出現，比如《殭屍至尊》、《旺角卡門》、《至尊無上》、《伊波拉病毒》、《中華英雄》等，與張學友、張曼玉、舒淇、黃秋生、吳鎮宇等演員合作，最後一套幕前演出是2005年與黎明、杜汶澤的《情義我心知》。

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自1986年開始，黃斌亦擔任幕後工作，分別做過場記、道具、美術、製片，可說由基層做起，現在已榮升大製片。

在2010年，他開始擔任監製及導演。於2002年的《無間道》黃斌負責製片，2015年曾執導《何以笙簫默》，於2013年監製的《竊聽風雲3》更入圍金像獎「最佳電影」。

跟發哥合體。

兩年前周潤發《無雙》也是由黃斌監製，郭富城有份主演，四大天王及多位影帝已跟他合作過。當時宣傳時，發哥亦曾跟黃斌現身台灣捷運，又到大安森林公園晨運，造就「賭神」跟「烏鴉」重聚。

撰文 : TOPick柴犬出動

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