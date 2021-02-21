自娛自樂｜女童趁家人行開自行剪頭髮 頭頂變地中海似「小沙僧」

▲ 女童瞬間變了「清朝人」。

孩子自娛自樂隨時會出事，內地一名女童日前趁家人不注意時，拿出電動剃刀幫自己理髮，豈料失手把瀏海和頭頂的頭髮全部剃光，儼如「小沙僧」，家人發現時已為時太晚，見到女童的樣子哭笑不得，並用手機拍攝女童的囧樣，但女童不知道自己闖禍，面對鏡頭傻笑。

綜合內地傳媒報道，事發於2月15日，家住山東濰坊安丘市的女童，趁家人走開僅10分鐘的短暫時間，玩弄家中的電動剃刀，並嘗試自己替自己理髮，當家人折返發現時已為時太晚，瀏海和頭頂的頭髮全部剃光，瞬間變了「清朝人」。

從家人拍攝的影片可見，女童瀏海和頭頂的頭髮全部被剃光，現場傳出家人連串笑聲，但女童似乎對自己的新髮型十分滿意，不停面對鏡頭傻。據女童的家人表示，他們僅僅離開女童身邊10分鐘，她便快速幫自己換了新髮型，並指女童因弄不到後面的頭髮，否則可能變禿頭。

雖然女童的新髮型令人發笑，但有網民提醒家長要好好看管年幼子女，讓小朋友自己使用電動剃刀十分危險，提醒家長要將類似的物品遠離小童。

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責任編輯：王明芳